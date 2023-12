Quando Emmanuel Macron começou a entrevista desta quarta-feira à noite, no programa “C à Vous” da France 5, era um Presidente debaixo de fogo (muito dele amigo). Na véspera, tinha conseguido ver a lei de imigração que promoveu aprovada, mas à custa da oposição, onde se incluiu a aprovação inesperada da extrema-direita de Marine Le Pen. Muitos dos seus deputados abstiveram-se ou votaram contra. Nessa mesma noite, recebeu a demissão do seu ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, e temia-se que outros se pudessem seguir.

No final das mais de duas horas de programa, porém, foi um homem relaxado que se despediu do painel de seis entrevistadores, que recebeu no Palácio do Eliseu.

