José Gusmão: “Não há nenhuma bancada que não tenha votado ao lado do Chega”

O eurodeputado e número dois da lista do Bloco de Esquerda às Europeias desvaloriza as queixas do Governo sobre uma oposição que impõe medidas a partir do Parlamento e as parcerias com o Chega em votações parlamentares. José Gusmão diz que o BE não vai votar contra o seu programa “só porque a proposta é apresentada pelo Chega” e também diz que “não há nenhuma bancada na Assembleia da República que não tenha já votado ao lado do Chega, ou a favor ou contra”.

Na entrevista ao programa Vichyssoise da rádio Observador, José Gusmão também lembrou o tempo da troika e explicou os motivos para o Bloco ter metido na gaveta o discurso da saída do euro. Falou dos tempos da geringonça e das razões da sua “degradação” e ainda abordou o tem das Presidenciais de 2026, para não excluir uma candidatura conjunta da esquerda.

Após a aprovação do fim das portagens das ex-SCUT disse que o Governo “fica irritado quando outros partidos se juntam para uma maioria não negativa, mas positiva, para cumprir as promessas eleitorais que o PSD queria quebrar”. A esquerda conseguir aprovar algo apenas porque tem o apoio do Chega e não toda junta, é uma maioria positiva para o Bloco de Esquerda?

Acho que a história das maiorias negativas é um discurso que é utilizado à vez, por PS e por PSD, conforme o contexto e eu nunca trabalhei muito com esse conceito porque acho que o que interessa é o que se decide e se as medidas são positivas ou negativas. E portanto faz sentido discutir se estas autoestradas devem ser portajadas ou não. Isso é um debate político legítimo. Nós achamos que não, aliás, elas quando foram construídas, foram construídas como um instrumento de coesão e tiveram aliás financiamento comunitário nesse pressuposto. Agora, quando se começa a fazer um debate em torno da legitimidade política dos partidos fazerem propostas que estão nos seus programas eleitorais, estamos a inverter completamente a escala de valores do ponto de vista dos compromissos. Todos os partidos que votaram aquela proposta, com exceção do PSD, votaram em função dos compromissos que assumiram na campanha eleitoral anterior. Nós tivemos um súbito consenso na última campanha eleitoral para as legislativas que incluiu, aliás, o Governo que tinha acabado de governar oito anos sem acabar com as portagens na ex-SCUT.

O Bloco de Esquerda prioriza aquilo que é o interesse das populações, porque a proposta partiu do PS ou se partiu de outro partido. Se essa proposta partir do Chega já não é válido o interesse das populações ou o Bloco pode votar a favor dessa proposta partir do Chega?

É válida. Eu, há, isto aliás é uma questão que se coloca aqui e se coloca também no Parlamento Europeu.

A cerca sanitária no Parlamento Europeu, a ideia é bastante clara. Em Portugal não existe, não é?

No Parlamento Europeu também não é. A cerca sanitária no Parlamento Europeu funciona sobretudo em relação a negociações, a concertação de posições. E às vezes colocam-se problemas complicados quando há, por exemplo, compromissos que resultam de negociação entre vários grupos políticos. E depois a extrema-direita aparece com propostas que outros grupos até subscreveriam, mas rejeitam porque viola aquilo com que se comprometeram numa proposta, digamos assim, consensualizada entre vários grupos.

Ainda vamos vê-lo a aprovar uma proposta que tenha tido origem no Chega?

Isso já aconteceu. Nós já votámos a favor de propostas da extrema-direita por uma resolução. Nós não podemos, quer dizer, acontece frequentemente nós votarmos contra propostas com que concordamos porque temos emendas semelhantes. E aí não votamos as propostas da extrema-direita.