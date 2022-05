Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A bola azul que faz publicidade ao creme Nivea é o ponto de referência na praia de Espinho para se perceber que areias eram dominadas por Luís Montenegro. Dali para a frente era ele o responsável. Dali para trás a vigilância dos banhistas ficava a cargo do amigo Rui Torres.

Ser nadador-salvador não era uma vocação, mas antes uma forma de alcançar “dez diazinhos de férias no Algarve”. Com correntes fortes, ondas altas e águas com temperaturas baixas, era a sul que procurava mergulhos calmos e confortáveis.

