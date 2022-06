Macron ganhou, mas Melénchon acabou vencedor. Na primeira volta das legislativas francesas, quem foram os vencedores e os vencidos?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Menos de dois meses depois de disputar a presidência, Emmanuel Macron volta a estar no limbo, mas num cenário oposto. Nas eleições presidenciais francesas, o atual Presidente chegou à segunda volta muito perto da líder da extrema-direita, Marine Le Pen. Agora, na primeira volta das eleições legislativas, está taco a taco com a geringonça de esquerda, encabeçada pelo líder de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon. O partido de Macron terminou a ganhar esta noite de domingo com uma diferença de votos que não chegou a 0,1%, ou seja 21 mil votos, arriscando mesmo perder a maioria parlamentar. Os resultados deixaram, porém, tudo em aberto para a segunda volta eleitoral que se realiza já daqui a uma semana.

A coligação liderada pelo partido de Emmanuel Macron foi a mais votada, contabilizando 5.857.558 votos (25,75%). Em segundo lugar, ficou a gerigonça de esquerda, a NUPES, que totalizou 5.836.116 votos (25,66%), contrariando a sondagem inicialmente revelada que dava a coligação de esquerda como vencedora. Os dois partidos mais votados ficaram assim separados por um total de 21.472 votos. A União Nacional, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, obteve 4.248.573 votos (18,68%) conseguindo o terceiro lugar. De seguida ficou a Coligação de Centro-Direita — da qual os Republicanos são o principal partido com 2.370.882 dos votos (10,42%). Na quinta posição, ficou o partido de extrema-direita de Éric Zemmour — Reconquista com 964.865 votos, o que em termos percentuais totaliza 4,24% das intenções de voto. A abstenção atingiu um número histórico de 53%.

Ainda antes dos resultados finais, a primeiras sondagens divulgadas este domingo na sequência da primeira volta das legislativas, indicavam que a coligação liderada pelo partido do Presidente francês, Ensemblé!, voltaria a ganhar as eleições, mas dificilmente alcançaria os 289 deputados necessários para alcançar uma maioria na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento de França.

Emmanuel Macron n'est pas sûr de conserver la majorité absolue en termes de sièges à l'Assemblée nationale, selon les estimations à 20h Voici la projection en détail ici : https://t.co/Jk9pWqksxd#legislatives #legislatives2022 pic.twitter.com/m4wz3gSv08 — La Nouvelle République (@lanouvellerep_) June 12, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Nupes, coligação de esquerda que junta socialistas, comunistas, ecologistas, e que tem como principal rosto o líder do França Insubmissa Jean-Luc Mélenchon, conseguirá um resultado muito melhor do que em 2017, elegendo 150 a 190 parlamentares (contra 72 há cinco anos). Apesar destas projeções mostrarem que dificilmente ultrapassa a Ensemblé!, os partidos que integram a coligação estão mobilizados para se tornarem uma força capaz de enfrentar Emmanuel Macron e obrigá-lo a um cenário de coabitação.

Já em termos percentuais, os resultado colocaram o Nupes e a Ensemblé numa situação de empate técnico com uma ligeira vantagem (0,09%) para a coligação de Emmanuel Macron. Porém, o mais importante nestas eleições passa por conquistar o maior número de círculos eleitorais possíveis, uma vez que os deputados são eleitos por voto direto, tal como nas presidenciais. Quanto mais círculos eleitorais um partido vencer (independentemente do número de votos totais em França), mais parlamentares elege. E, neste último campo, as sondagens antecipam já uma vitória — com uma diferença considerável — do partido do Presidente francês.

Para já, feitas as contas, apenas dois parlamentares (um das Nupes, outro do partido de Macron) conseguiram ser já este domingo eleitos, sem necessidade de seguirem para a segunda volta. No final da noite, quem foram afinal os vencedores? E quem perdeu? Por outro lado, quem precisa de correr mais para obter um bom resultado no próximo domingo? Esta será uma semana crucial.

Os vencedores da noite

Nupes

As projeções mostram que será difícil conquistar a maioria dos assentos parlamentares na Assembleia Nacional. No entanto, a gerigonça de esquerda conseguiu um resultado que dá alento à segunda volta, podendo mesmo vir a ter um papel forte na oposição ao Governo.

Já depois das primeiras projeções, conhecidas pelas 20h00 (menos uma em Portugal), o líder da França Insubmissa, Jean-Luc Melénchon, reconheceu o bom resultado, que considera traduzir-se numa “oportunidade extraordinária” para o “destino comum da pátria”. “A Nupes conseguiu ultrapassar, de maneira magnífica, o seu primeiro teste: levar a cabo uma campanha em conjunto, lado a lado, e convencer. Nas democracias, é aí que tudo se decide: é preciso convencer. Conseguimos convencer muito”, realçou.