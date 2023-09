Em atualização

“Com gosto e sentido de dever.” Foi desta forma que Paulo Portas se apresentou na grande rentrée do CDS, que juntou este sábado os pesos pesados do partido, do presente e do passado, numa tentativa assumida de relançar os democratas-cristãos. O antigo vice-primeiro-ministro não deixou de assumir que o “momento não é fácil”, mas deixou uma nota de esperança para o futuro: “Há 49 anos que o CDS resiste a prognósticos reservados. Há 49 anos que sabemos o que é lutar sem favores”.

“É nos momentos difíceis que as pessoas precisam de ajudar. A receita que vos posso sugerir: agir com independência porque só dependemos da nossa consciência. Que não vos falte a fé, a mim não me falta. Que não vos falte a força, a mim não me falta. Com tenacidade lá chegaremos ao dia em que dizemos aos nossos adversários: ‘Não se enganem outra vez'”, sublinhou Portas.

