Foi em 2005, há 17 anos, que Maria Filomena Mónica publicou o livro que a transformou em persona non grata. Bilhete de Identidade, assim se intitula a obra, caía no seio da sociedade portuguesa como um sacrilégio. A família deixou de lhe falar, colegas e alguns amigos também, os cochichos passaram a ser o seu dia a dia e a vida mostrava-lhe que eram muitos os adversários. O “pecado mortal” que cometera fora falar de pessoas identificando-as pelos seus nomes.

Fizera-o ao contar a sua vida tintim por tintim num livro de memórias que percorria os anos entre 1943, ano em que nasceu, e 1976, data em que terminou a tese de doutoramento em Oxford. Com ela surgia a burguesia lisboeta e a aristocracia de Cascais, o país pobre e endinheirado, hipócrita, medroso, conservador, católico, empoeirado, moralista, analfabeto. Uma gravidez precoce, o casamento e a infidelidade, o divórcio, outras relações extraconjugais, o 25 de Abril, o mundo social e o intelectual, a Igreja Católica, o salazarismo, o academismo e o estrangeiro. Cru, direto, honesto, íntimo, o livro tecia o retrato do país ao mesmo tempo que revelava a privacidade de uma família e de um círculo elitista de pessoas. E punha a descoberto com toda a ousadia a voz de uma mulher livre.

Foi assim que, avesso a críticas, Bilhete de Identidade se impôs como um sucesso no mercado editorial, chegando à 10.ª edição. Agora, renovado e aumentado com o diário de adolescência da autora, volta à estampa pela mão da Relógio d’Água. Estão lá as mesmas personagens, de Carlos Pinto Coelho a Vasco Pulido Valente, para falar apenas nas relações mais íntimas. De fora, fica a carreira académica brilhante à frente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a bibliografia extensa sobre grandes figuras nacionais, a publicação intensa na imprensa portuguesa e o casamento tardio com António Barreto.

Fomos a casa de Maria Filomena Mónica e passámos uma tarde a conversar sobre o livro, sobre Duas Mulheres, título publicado já em maio deste ano (sobre a avó e a mãe da autora), a propósito de outros tempos do presente. Falámos da vida privada, mas alongámo-nos a analisar a sociedade, a política, a história, o ensino e a justiça do país de ontem e de hoje. Fomos até Inglaterra e a França e regressámos ao mundo atarracado e pobre que Portugal ainda é para gritar pela liberdade e para sinalizar a maioridade que a mulher finalmente alcançou neste canto periférico.

