Na Parte I deste artigo, que publiquei na semana passada, demonstrei que a afirmação de afamados analistas e cronistas políticos da nossa praça de que, nos últimos dois anos da minha década como primeiro-ministro (1985-1995), o governo estava cansado, tinha sido por muitos erradamente interpretada.

Sou levado a crer que o mesmo aconteceu com a afirmação de que o governo fora arrogante, o que muitos interpretaram em sentido pejorativo, ao contrário do que era certamente a intenção dos afamados analistas. Em minha opinião, com a expressão “governo arrogante”, queriam certamente significar, tal como consta do Dicionário da Língua Portuguesa da Academia das Ciências, que o executivo revelara orgulho, não só pela obra realizada, mas também pela inteligência que demonstrara na resposta aos ataques políticos da oposição.

Nos meus últimos anos como primeiro-ministro, o governo enfrentou uma oposição bastante aguerrida por parte do PS, liderado por António Guterres, que, com algumas exceções, se situou dentro das regras do combate político em democracia.

