É o cancro que mais mata em Portugal: são cerca de 4800 vítimas mortais em cada 5300 casos que surgem por ano. A elevada mortalidade provocada pelo cancro do pulmão levou já muitos países a avançarem com rastreios, ou projetos-piloto, de modo antecipar o diagnóstico, um passo decisivo para aumentar as probabilidades de sobrevivência dos doentes. Contudo, Portugal não está a dar nenhum passo nesse sentido, garantem os especialistas contactados pelo Observador, que alertam para a necessidade de implementar um rastreio.

“Deveríamos estar em fase de pré-implementação do projeto-piloto e estamos atrasados”, lamenta o diretor do serviço de Oncologia do Centro Hospitalar do Porto, António Araújo, em declarações ao Observador. O oncologista acrescenta mesmo que o Ministério da Saúde ainda está analisar se vale a pena avançar com o rastreio. Isto apesar de o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, ter anunciado a intenção de iniciar um projeto-piloto em 2023.

Em dezembro do ano passado, e referindo-se aos cancros do pulmão, mas também do estômago e da próstata, Pizarro disse que, em “qualquer um destes casos, haverá já em 2023 programas-piloto” implementados e em curso. Dois meses mais tarde (em fevereiro), o mesmo ministro suavizava as expectativas e empurrava para 2024 o início destes programas. “Não posso garantir que avancem este ano, mas, entre este ano e o próximo, vamos antecipar-nos às metas europeias. A meta europeia é que este programa esteja em ação em 2025. Em Portugal, seguramente até final de 2024, estarão organizados.”

