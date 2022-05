Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Só faltam apurar onze votos e, por isso, as contas das diretas do PSD estão praticamente fechadas. O mapa não podia ser mais claro: Luís Montenegro ganhou em todas as 19 distritais do continente e nas regiões autónomas. O presidente eleito do PSD até teve mais votos que Rio nas duas reeleições, mas ficou atrás da primeira vitória do presidente cessante. Montenegro venceu na terra de Moreira da Silva, na cidade onde está a sede da OCDE (Paris) e, por exemplo, na Alemanha.

Salvador Malheiro garantiu que Ovar caía para Jorge Moreira da Silva, mas sem os números de antigamente. Em todo o país, Moreira da Silva só conseguiu vencer 37 concelhias em sítios tão diferentes como Cuba (no Alentejo) ou na mesa da Bélgica. Aí estão as contas macro e micro das diretas do PSD.

