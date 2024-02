Quando as tropas russas entraram na península ucraniana da Crimeia em 2014, o Ocidente olhou com muita preocupação para o sucedido. Num contexto internacional claramente mais perigoso, os Estados-membros da NATO chegaram a acordo para uma meta: alocariam 2% do respetivo Produto Interno Bruto (PIB) à área da Defesa, objetivo que teria de ser alcançado até 2024. A Lituânia foi um dos que cumpriram com o combinado. O país báltico, que faz fronteira com a Rússia, destinava há dez anos apenas 0,88% do seu PIB para fortalecer as suas capacidades defensivas. Num intervalo de uma década, quase triplicou os seus investimentos, gastando já 2,54%.

Em 2023, a Lituânia é um dos onze Estados-membros da NATO que cumpre a meta definida na cimeira de Gales da aliança transatlântica em 2014 — e já o faz há cinco anos. Os restantes 19 Estados-membros (à exceção da Islândia, que não tem Forças Armadas) ainda não destinam 2% do seu PIB para a área da Defesa. Mas estes números estarão prestes a mudar.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, revelou na quarta-feira que espera que 18 Estados-membros cumpram a meta de 2% do PIB em 2024 na Defesa, um “claro progresso”, como reconheceu o líder da aliança. Há uma década, eram apenas três os países que atingiam aquele valor: os Estados Unidos da América (EUA), a Grécia e o Reino Unido. Em 2023, sete anos depois da invasão da Crimeia, para além daqueles três Estados-membros, alcançaram o objetivo a Polónia, a Estónia, a Lituânia, a Finlândia, a Roménia, a Hungria, a Letónia e a Eslováquia — uma geografia curiosa, se considerarmos que, deste conjunto, a Hungria será o Estado mais a Este no contexto europeu; vários fazem fronteira direta com a Rússia.

