Catarina é militante na clandestinidade de um partido político, está grávida e o seu companheiro foi preso por razões políticas. No dia 25 de Abril de 1974, ao escutar na rádio o que se passava no centro de Lisboa, dirige-se para o Largo do Carmo, onde se junta à multidão que ali se formara, junto dos militares. A ditadura que dura há mais de quatro décadas está por um fio. Entoam-se cânticos efusivos: “25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!”. A partir deste dia, que se tornou na mais importante data da história recente do país, a vida de Catarina – como a de tantas outras pessoas – irá mudar decisivamente. E esta história anónima, que reflete também a condição de militante num partido até então ilegal, é apenas uma entre as várias retratadas em Sempre, a nova série de ficção da RTP, realizada por Manuel Pureza, que irá estrear-se em junho.

Ainda Catarina: é a personagem interpretada por Gabriela Barros e deambula por entre a multidão. Estamos no set de filmagens de uma cena focada precisamente nos acontecimentos que tiveram lugar no Largo da Carmo, na qual se cruzam algumas das personagens e das histórias que esta série de seis episódios vai contar. “No caso de Catarina, ela veio até aqui um pouco como toda a gente, sem saber exatamente o que se estava a passar, veio ter com alguns dos seus camaradas”, começa por contextualizar a atriz.

O momento é marcado por uma alegria contagiante e coletiva, onde um elenco de várias gerações dá corpo e voz às experiências vividas pelas pessoas que ali estiveram de facto, ansiosamente à espera que Marcello Caetano fosse deposto. “Cruzam-se aqui muitas memórias que ouvimos ao longo dos anos, de familiares e amigos, e continua a ser importante relembrar e contar algumas destas histórias comuns que também fazem a história da revolução”, acrescenta Gabriela Barros.

