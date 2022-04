Nada de gritos, nem sopa passada ou peixe, só gatos e não cães. A formação para famílias que querem receber crianças ucranianas

Ao contrário do que tem sido comum, a sessão desta quarta-feira não contou com a presença da voluntária ucraniana, a viver em Portugal desde a infância, que costuma contextualizar hábitos e costumes da cultura daquele país para ajudar a preparar as famílias de acolhimento para o que as pode esperar — estas crianças raramente estão habituadas a comer peixe ou sopas passadas; não têm cães como animais domésticos, apenas gatos; costumam adorar iogurtes líquidos e bananas, que na Ucrânia são tão caros que quase configuram bens de luxo; e é pouco provável que tenham o hábito de comer à mesa, em família, e a horas certas, enumerou em vez dela Rosário Farmhouse, explicando que a realidade do país estará para a de Portugal há 30 ou 40 anos, se bem que com algumas diferenças fundamentais.

“Se a nossa matriz valoriza muito a família e as mulheres passaram a ter dois trabalhos quando entraram no mercado de trabalho, na Ucrânia não é bem assim; as mulheres começaram a trabalhar e os filhos ficaram em regime de self-service, sem horários para comer, para jogar ou para dormir”, descreveu antes de passar à fase das dúvidas. “É importante que eles percebam desde o início — com ajustes, claro, porque é tudo novo e porque os adolescentes precisam de tempo — que aqui é diferente.”

939 manifestações de interesse, 335 famílias em sessões de esclarecimento, 101 candidaturas formalizadas para acolher crianças

Junto ao palco, com as tombolas que todas as semanas cospem os números da sorte grande em pano de fundo, a Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ), vai dando resposta às questões colocadas pelos representantes de cerca das 30 famílias presentes, a espaços ajudada por Rui Godinho, responsável pela Direção de Infância e Juventude da SCML, a entidade responsável pelo processo de acolhimento familiar de menores acompanhados nos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Mafra, Loures, Odivelas, Cascais, Oeiras e Vila Franca de Xira.

“As crianças são mais descomplicadas do que os adultos e o importante é que o nosso discurso vá no sentido da paz. Devem dar-lhes a oportunidade de se conhecerem e explicar-lhes que há muitos russos que também são contra a guerra”

“Se forem adolescentes, com as redes sociais sociais têm acesso a mais informação do que nós, mas o melhor é optar por desligar a televisão quando eles estão por perto.”

“O contacto com as famílias é fundamental, mas deve ser gerido diariamente e com conta, peso e medida. Caso contrário, não só pode ser um grande stress quando durante um dia ou dois não conseguem fazê-lo, como podem correr o risco de terem os pais na Ucrânia a gerir a vossa vida aqui.”

“As nossas crianças acham muito giro no primeiro e no segundo dia, mas depois não tanto, até porque as crianças que vão chegar tomam muito tempo aos pais. É importante envolvê-los no processo, proporcionar momentos de contacto e brincadeira e pedir-lhes ajuda.”

“A escola é muito importante, não só para a aprendizagem mas para a socialização. Se são muito pequeninos, o infantário fará falta mas o processo pode ser feito de forma gradual. Se forem mais velhos e forem para a escola antes das férias, é importante tentar que tenham um horário mais leve nos primeiros tempos, a partir de setembro é que já tem de ser um horário normal.”

“Os mais pequenos adaptam-se com muita facilidade. A linguagem não verbal é fundamental, têm se sentir que são amados e de fazer brincadeiras.”

“Há crianças que podem vir de orfanatos familiares, semelhantes às nossas Aldeias SOS, em que existe uma ‘mãe’ para várias crianças. O que não quer dizer que tenham sido vítimas de maus-tratos, na Ucrânia há crianças em instituições por pobreza.”

“Se forem 7 irmãos — e há muitas famílias numerosas na Ucrânia — se calhar fica difícil, mas a ideia é não separar famílias. Por exemplo, em Mafra já há várias famílias de acolhimento inscritas, se fosse esse o caso podíamos dividi-los por duas ou três casas.”

Neste momento já há mais famílias inscritas para receber crianças nos nove concelhos a cargo da SCML, já tinha explicado Rui Godinho ao Observador, do que em todos os outros 299 municípios portugueses, em que o processo arrancou mais tardiamente e pela mão da Segurança Social.