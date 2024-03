"Não sei se pensei na palavra 'desistir', mas senti-me cansado. São muitas derrotas". Como Kikas se levantou para voltar ao topo

Qual é a sensação de voltar a Supertubos no ano de regresso ao WSL World Tour?

A sensação é ótima. Felizmente, mesmo depois de ter caído do Tour, tive o wildcard no ano passado para fazer aqui a etapa, mas claro que o feeling e a forma de encarar a etapa é muito diferente entre estar no Tour ou ser só um convidado para uma etapa. Poder estar aqui este ano a defender pontos, a defender um lugar no ranking para, se Deus quiser, fazer o cut torna esta etapa muito mais especial e de certa forma traz alguma ansiedade e nervosismo. Mas faz parte, são bons sentimentos para ter aqui em Peniche, eu gosto.

Lembra-se da primeira pessoa com quem falou depois de garantir o regresso ao Tour? Sendo que já disse várias vezes que nem sequer sabia que podia apurar-se naquele heat.

Não sabia, não. Foi com o meu treinador, o Richard Marsh. Saí da água e ele estava ali em frente, mas ele também não sabia! Nós encarámos aquele campeonato de forma simples: a única certeza que tínhamos era de que era preciso passar heats. Precisávamos de continuar a avançar, nem que fosse para solidificar a posição no ranking. Fui para o Brasil em terceiro lugar, mas havia uma data de surfistas muito próximos e o nível era tão alto que qualquer coisa podia acontecer. Sabíamos que queríamos consolidar a posição e tentar aumentar os pontos para que matematicamente já não fosse possível alguém ultrapassar-me. Não fomos a pensar num resultado, a pensar em fazer nono ou fazer quinto. Fui surfar, passar heats e isso era o mais importante. E quando saí da água o beach announcer anunciou que eu estava apurado. E aí demos um abraço e eu desatei a chorar, porque é o meu treinador desde os 16 anos. É uma pessoa que me acompanha há muito tempo, foi com ele que me qualifiquei pela primeira vez, com quem já tive grandes resultados. E ele acredita muito em mim. Foi um momento super especial.

Pensou em desistir de tentar? Em deixar o lado mais competitivo da modalidade e dedicar-se a outros projetos? Ou não permitiu que a frustração chegasse a esse ponto?

Passou-me pela cabeça. Não diria que pensei em desistir num ponto em que estive mesmo para desistir, mas passou-me pela cabeça num daqueles momentos mais tristes, em que uma pessoa está mais desanimada. Sem dúvida. Não sei se me passou pela cabeça a palavra ‘desistir’, mas senti-me cansado. Com pouca força para voltar e ter de fazer o WQS [World Qualifying Series] outra vez. Ao fim do dia, são muitas derrotas. Uma pessoa perde muito mais vezes do que ganha e é cansativo, torna-se cansativo. Aquele sentimento de ganhar e de ter um bom resultado é incrível e procuramos sempre essa sensação, mas depois existem todas estas derrotas que temos de ultrapassar e passar para lá chegar. E tudo isso vai acumulando e acaba por ser um sentimento pesado e que nos agarra, que nos prende, e não é assim tão fácil lidar com isso. Tive uns momentos em que estive mais em baixo, sem dúvida alguma, mas ao fim do dia consegui sempre ir buscar a paixão que tenho pelo surf e pela competição e apercebi-me que é aquilo que mais gosto de fazer. Tudo na vida tem partes duras, partes difíceis, e estas são as do surf. Faz parte, temos de saber lidar com elas. E enquanto tiver este fogo e este desejo de competir e de estar ao mais alto nível, tenho de lidar com isso.