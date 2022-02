Nixon foi à China, passou pelos Açores, mudou o Mundo

Das costas voltadas até à diplomacia do Ping-Pong

As relações diplomáticas e comerciais entre os EUA e a China remontam a 1784, poucos anos depois da independência norte-americana. Elas foram formalizadas, pela primeira vez, em 1844, pelo Tratado de Wangxia, assinado num dos principais templos da Macau portuguesa, durante séculos o grande ponto de contacto entre o Ocidente e a China. Porém, apesar de duas centenas de anos de relações cada vez mais intensas, como já referimos, Nixon foi o primeiro presidente norte-americano a visitar a China.

Durante esse período três preocupações têm dominado a estratégia dos EUA nesta região do globo. A primeira é garantir o máximo de liberdade de acesso ao gigantesco mercado chinês, o que sempre se revelou um desafio complicado. A segunda é a oposição à fragmentação da China – ao contrário de várias potências europeias, da Rússia ou do Japão. A terceira, e principal, é a resistência à afirmação de qualquer potência hegemónica hostil na margem oposta aos EUA do Pacífico. Estas foram as principais razões da oposição dos EUA à expansão do Japão, o que levou ao ataque japonês à esquadra americana do Pacífico, ancorada em Pearl Harbour, em dezembro de 1941, e à entrada norte-americana na Segunda Guerra Mundial, um evento marcante da memória coletiva e da cultura estratégica, quer dos EUA, quer da China.

O Império Chinês tinha-se fragmentado desde a queda da monarquia imperial manchu, em 1911-12, e só recuperou alguma unidade em outubro de 1949, quando Mao Zedong proclamou a República Popular da China em Tiananmen. Os EUA, porém, tinham apostado e apoiado fortemente o outro lado, o movimento nacionalista perdedor de Chiang Kai-shek. Quando Nixon vai à China, tinham passado duas décadas sem contactos diplomáticos diretos e normais entre os governos de Washington DC e de Pequim. A grande exceção a essa reunificação pela força levada a cabo pelo regime comunista chinês foi Taiwan. Aí se refugiou, sob proteção militar norte-americana, o governo derrotado de Chiang Kai-shek, que manteve em Taipei uma República da China competindo pelo reconhecimento internacional com a República Popular da China baseada em Pequim. Pouco depois, em outubro de 1951, 250.000 “voluntários” do exército chinês empurraram as tropas norte-americanas, à beira de vencer a Guerra da Coreia, para fora da Coreia do Norte. Este foi um marco importante do regresso da China ao estatuto de potência regional e global.