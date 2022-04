O caso dos refugiados ucranianos recebidos por russos em Setúbal (explicado em 17 respostas)

Se os avisos são feitos há tanto tempo, por que motivo só agora se fala nisto?

“As pessoas precisam de histórias concretas”, diz a fonte da embaixada. E foi isso que aconteceu quando a história de Olga na autarquia de Setúbal foi tornada pública, pelo Expresso desta sexta-feira.

Houve repercussões políticas?

Sim. Em Setúbal, a autarquia comunista pediu a investigação ao Ministério da Administração Interna e afastou a técnica superior de acolhimento a refugiados. Já a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Sara Guerreiro, pediu com “carácter de urgência” ao Alto Comissariado para as Migrações “todas as informações e esclarecimentos” sobre o caso. O ACM está sob a tutela do Ministério dos Assuntos Parlamentares.

O PSD e a Iniciativa Liberal querem ouvir o presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, no Parlamento, enquanto que o Bloco de Esquerda exige respostas de Ana Catarina Mendes, ministra com a tutela do ACM, e o Chega pede a intervenção de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

Já o PCP, pela voz do secretário-geral, Jerónimo de Sousa, defendeu que a primeira questão é saber se “é um caso único” e não entender “o enfoque em relação à câmara” de Setúbal. Sobre se esta situação pode prejudicar o PCP, Jerónimo disse desconfiar que “esse é o objetivo”.

A autarquia avisou o Governo do que se passava?

A Câmara Municipal disse que sim, mas António Costa disse que não. Segundo a autarquia, o pedido foi feito por ofício: pedia-se que o primeiro-ministro se pronunciasse sobre as declarações da embaixadora da Ucrânia e “esclarecesse com a maior brevidade possível se o Alto Comissariado para as Migrações mantinha a confiança nesta associação, não tendo obtido resposta até ao momento”.

O gabinete de Costa, num comunicado de imprensa, afirmou que na referida carta não é solicitada qualquer informação sobre a Associação EDINSTVO, nem sobre o cidadão Igor Khashin. A carta “é um protesto sobre declarações prestadas pela embaixadora da Ucrânia em Lisboa, à CNN, e foi reencaminhada para os efeitos tidos por convenientes”, ou seja, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Afinal, o que dizia a carta?

Na carta enviada ao primeiro-ministro, a que a Lusa teve acesso, o autarca de Setúbal apelava de fcato a Costa para clarificar as reais intenções e a veracidade das afirmações da embaixadora da Ucrânia numa entrevista à CNN Portugal — mas aquela em que esta revelava já ter tido uma conversa com a secretária de Estado Sara Guerreiro sobre o envolvimento de associações pró-russas no apoio a refugiados ucranianos. E em que dava como exemplo o EDINSTVO, chefiada por Igor Khashin.

“Apelamos, pois, com toda a veemência, que o senhor primeiro-ministro clarifique, com a máxima urgência, com a senhora embaixadora as reais intenções do que foi afirmado, assim como a veracidade das afirmações da diplomata no que respeita à conversa que terá mantido com a senhora secretária de Estado da Igualdade e das Migrações”, lê-se na carta. André Martins diz ainda que “importa saber se o Governo considera aceitável este tipo de ingerências de uma representante de um país estrangeiro e que, para cúmulo, as torne públicas, transmitindo a ideia de que o Estado português está disponível para, acriticamente, acolher tais ingerências”.