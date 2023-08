Primeiro foram os apoios públicos à realização da Jornada Mundial da Juventude. Agora, a atribuição do nome do ainda cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, a uma ponte pedonal construída sobre o rio Trancão, no parque onde aconteceram as celebrações finais da JMJ. Em vários momentos deste verão, marcado pela realização do maior evento católico do mundo em Lisboa, com a presença estimada de 1,5 milhões de jovens de todo o globo na capital portuguesa, têm sido muitas as críticas à proximidade entre o Estado português e a Igreja Católica. E há um argumento que sobressai, esgrimido até à exaustão pelos críticos: a ideia de que o Estado é laico e, por isso, deve afastar-se de qualquer interação com a Igreja Católica.

No caso da ponte pedonal — uma homenagem que o próprio Manuel Clemente acabaria por recusar —, chegou mesmo a circular uma petição online, que reuniu mais de 15 mil assinaturas, na qual era possível ler que a “suposta laicidade do Estado deveria ser suficiente para acautelar que a atribuição de toponímia não fosse feita com a escolha de nomes do clero”. Antes disso, o próprio apoio público de vários milhões de euros à JMJ, que envolveu o empenho do Governo e de várias câmaras municipais, chocou vários críticos. O artista “Bordalo II” terá sido um dos mais audíveis: colocou no altar-palco do parque Tejo um tapete feito de notas de 500 euros e argumentou: “Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana.”

O que significa, afinal, o Estado laico? E o que diz a lei portuguesa sobre a laicidade do Estado? Deve o Estado português afastar-se das comunidades religiosas que existem no país? Ou cooperar com elas — incluindo financeiramente? E o que dizer das ruas, praças e avenidas com nomes de padres, bispos, cardeais e papas?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.