O leão de Luanda que foi prodígio nos EUA e fez negócios pelo mundo: a campanha de Ricardo Oliveira às eleições do Sporting

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Às vezes, até Lisboa se torna pequena quando se fala de universo Sporting. E o próprio Ricardo Oliveira, que se candidata pela primeira vez à presidência do clube, não demorou a perceber por coincidência isso mesmo: na noite em que organizou um jantar de lançamento da campanha com todos os membros aos órgãos sociais e alguns apoiantes, cruzou-se com Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube que está a poucos dias de deixar o cargo qualquer que seja o resultado eleitoral. Alguns cumprimentos, uma pequena pitada de embaraço pelo sucedido de forma inadvertida, muitos sorrisos para quebrar qualquer gelo que se pudesse ter criado. Como o gestor de 51 anos já disse vezes sem conta, “no final é tudo sportinguista com mais coisas a unir do que a separar”. As análises ao presente e os projetos para o futuro, esses sim, diferem. E o do atual presidente da Federação Portuguesa de Padel transporta consigo uma visão mais internacional.

Nem Ricardo Oliveira nem muitos outros elementos das suas listas como Miguel Frasquilho, Luís Natário, Mário Patrício, Jorge Gurita, Jorge Sanches ou Carlos André Dias Ferreira são propriamente novos numa eleição do Sporting. Longe disso. Aliás, vários chegaram a fazer parte dos órgãos sociais em diferentes fases da vida do clube da última década. No caso do gestor, concorreu como vice com o pelouro das finanças nas últimas eleições na lista que tinha Dias Ferreira como candidato e que acabou por ficar com apenas 2,35%. Culpa do voto útil? Mensagem que não passou? Vítima da bipolarização criada pelos debates? Ninguém sabe ou saberá ao certo. No entanto, houve um grupo de pessoas que ficou e que ganhou um novo fôlego com a iniciativa “Sporting com Rumo”, um ciclo de debates/conferências que juntou várias individualidades dos leões para discutir modelos de governance, sustentabilidade financeira, as melhores políticas desportivas para futebol e modalidades, revisão estatutária, marca e comunicação ou estratégias mais institucionais.

“Avanço pela junção de uma série de fatores mas essencialmente pela preocupação que tenho em relação ao rumo que o Sporting leva ao dia de hoje. Obviamente que essa preocupação não está ligada com a parte desportiva. Tem de haver alguém que pague as contas e sei que é um momento difícil. Sei que um dos candidatos parte em larga vantagem pela parte desportiva mas não podia amanhã, se alguma coisa corresse mal, viver em consciência com o não ter tentado fazer alguma coisa para ajudar o Sporting. Essa é a minha principal razão”, explica Ricardo Oliveira, um dos organizadores do “Sporting com Rumo” a par do antigo líder do Conselho Fiscal e Disciplinar Agostinho Abade, em entrevista ao Observador. E foi também aí que detalhou a importância desses debates e o momento em que decidiu em definitivo avançar com uma lista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Levei muito tempo para tomar a decisão e não foi tomada só por mim, foi por um grupo de pessoas que foram debatendo Sporting ao longo do tempo. Depois do ‘Sporting com Rumo’ criaram-se ali uma série de amizades, de pessoas que engraçaram umas com as outras, que foram conversando sobre Sporting e fazendo uma análise depois da entrega desse documento que resultou do ‘Sporting com Rumo’. Continuaram a analisar a performance, a ler os jornais, a ver notícias preocupantes, eu como acionista do Sporting a ir às Assembleias Gerais da SAD e também do clube mas às da SAD que me preocupavam mais e pela forma como lá chegava e me transmitiam uma situação que o Sporting vivia, que não era a que correspondia à que analisava perante as contas que eram apresentadas. Com essas pessoas todas, a maioria até com mais anos de Sporting do que eu, decidimos. Foi só em janeiro que houve um jantar para essa tomada de posição e depois tivemos de fazer tudo a correr mas com um período de reflexão grande…”, salienta. O nome ou a lista?

“Decidimos em conjunto. Eu era um dos perfis preferidos das pessoas que entendiam que podiam avançar dentro das características que seriam favoráveis e que melhor poderiam servir o Sporting. Tive sempre apoio nesse sentido e ao mesmo tempo mostrei disponibilidade para, havendo essa candidatura, poder liderar a mesma. Já liderei outras coisas na minha vida e com o apoio deles entendi dar esse passo porque não podemos virar as costas à guerra, não podemos assobiar para o lado e também porque além da parte financeira, e apesar do sucesso desportivo, há uma parte que nos incomoda muito que é ver que o Sporting não está unido. As diversas fações do Sporting estão todas unidas à volta de Rúben Amorim, da equipa de futebol e do Sporting ao fim ao cabo mas… Qualquer candidato não é o Sporting, deve entender o seu lugar quando são presidentes. Têm de entender o seu lugar, que são alguém que chega, que passa por lá, que se vai embora e que o Sporting já existia e continuará a existir. É normal que as pessoas estejam unidas à volta do sucesso desportivo protagonizado grandemente por Amorim e pela sua equipa e é o que vale…”, frisa.

O prodígio do golfe que foi pioneiro com uma bolsa para os EUA (e daí para o mundo)

Apesar de saber que enfrentaria um adversário, neste caso o atual presidente Frederico Varandas, que não teria propriamente de fazer campanha (mesmo tendo conhecimento de algumas conversas que iam sendo mantidas numa perspetiva eleitoral), Ricardo Oliveira não deixou de tentar fazer um caminho parecido com o que tinha existido em 2018 dentro do contexto atual – ou seja, sem debates a dois, a seis ou sete, com várias entrevistas e algumas visitas a Núcleos. Tudo desde 1 de fevereiro, uma semana depois do estipulado por ter contraído Covid-19, o dia em que fez o anúncio oficial de que seria candidato à presidência dos leões.

Nas redes sociais, a máquina do candidato foi comunicando à luz do quotidiano do clube, entre as conquistas desportivas, as mensagens de condolências pelo desaparecimento de algumas figuras como o sócio número 1 Eduardo Hilário e as partilhas das entrevistas que ia dando. Mas era também a partir dessas plataformas que ia anunciando e divulgando as visitas a vários Núcleos pelo país como aconteceu em Matosinhos, Braga, Batalha (por altura do Marítimo-Sporting), Quinta do Conde ou Condeixa. Pelo meio, e após o encontro no Dragão com o FC Porto, teve também uma palavra com Frederico Varandas: “Quero expressar a minha solidariedade inequívoca com o presidente do Sporting, que foi vítima de mais um conjunto de atitudes inaceitáveis que não têm, nem podem ter, lugar no desporto. Estive presente no estádio e constatei in loco como, fruto de um inconcebível clima de intimidação e ameaça, sob um manto de total impunidade, o futebol português voltou a escrever uma página negra da sua história, com claro prejuízo para o Sporting”.