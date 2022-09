São os livros e os autores que eles amam aqueles que editam sempre que o dinheiro chega para isso. Mais marginais, mais singulares, menos comerciais e menos dependentes de um mercado a funcionar de feição, as quatro editoras que se seguem têm histórias, paixões, vontades, e palavras a dizer.

Registos do tempo

Encontraram Alexander Kluge em Paris, o cineasta e escritor alemão que tanto admiravam. E tiveram a certeza de que era mesmo interessante e bom para editarem. Mas como chegar à fala com ele de uma maneira pouco burocrática? A resposta veio em forma de morada arranjada por Pedro Costa, o realizador. A seguir, a carta, escrita por alturas do 25 de Abril e cheia de autocolantes do sindicato dos trabalhadores do cinema ou qualquer coisa do género. E, de repente, a pergunta, outra vez, e se ele não gostar dos autocolantes? Se ele não gostar também não vais gostar dele. Ele, Kluge, respondeu.

Esta e tantas outras histórias fazem parte do “comércio de ideias” que é a editora BCF (Brito e Cunha Ferreira). É deste trabalho à volta dos livros que eles vivem muito depois de terem vivido o texto com toda a intensidade. “É o trabalho que corre paralelo, o como é que um livro junta leitores, a negociação à volta dos direitos autorais, as técnicas de sedução”, explicam os editores, João Brito e Joana Cunha Ferreira, que em 2018 se puseram a publicar livros, ele filho de peixe, o pai era Manuel Brito, o editor da Contexto, ela produtora no cinema e com todo o lado prático das coisas. Com a cabeça mais arrumada, com mais experiência também, acharam-se a definir o que seria um catálogo situado dentro daquilo que existe na Europa do pós-Guerra e na grandiosidade que isso significa. Confrontados com essa realidade, começaram a editar dois, três livros por ano, “com nervosismo” a ver “o que tem mais sentido para nós e para os outros.” Doze títulos depois, já surge a primeira encomenda da BCF. A propósito do centenário de Pasolini, que este ano se comemora, João Oliveira Duarte desenvolveu 24 entradas para um breviário sobre o escritor e cineasta italiano mais controverso do século XX. Não sou da Família, o livro, com as ideias-chave, vai sair em setembro ou outubro. Pelo meio ficaram obras de nomes como Geoffroy de Lagasnerie, Carl Seelig, Ernst Jünger, Hugo von Hofmannsthal, ou como o da novíssima escritora, a argentina Camila Sosa Villada.

