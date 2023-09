No passado dia 6 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa proclamou que “Portugal deve sempre pugnar pela sua afirmação como um dos maiores países marítimos do mundo” e recordou o “período porventura mais áureo da nossa história, que ligou de forma indelével o mar a Portugal […] Desde esses tempos, falar de Portugal é o mesmo que falar de mar, e dizer ‘portugueses’ é o mesmo que dizer ‘marinheiros’ […] Foi através do mar que Portugal construiu a sua identidade […] e é esse mesmo mar que nos impele hoje a ver Portugal, não enquanto país periférico da Europa, mas como uma nação central do Atlântico”.

Nos anos que precederam a sua eleição como Presidente da República, a notoriedade pública de Marcelo Rebelo de Sousa advinha sobretudo do seu curriculum como entertainer televisivo, primeiro no Jornal Nacional da TVI e depois com programa próprio na RTP, As escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa, onde rematava o seu cacharolete de coscuvilhices e de avaliações (num presunçoso tom professoral) do desempenho das figuras políticas, com a recomendação das dezenas de livros que, supostamente, teria lido ao longo da semana. Recomendar livros a um leitor tão voraz e de palato tão ecuménico pode ser visto como um grande atrevimento, mas as extravagantes proclamações de 6 de Junho sugerem que poderia ser-lhe proveitosa a leitura de O mar e a civilização: Uma história marítima do mundo (The sea and civilization: A maritime history of the world), do historiador americano Lincoln Paine (n.1959), uma obra de 2013 que chega agora a Portugal pela mão das Edições 70 e com tradução de Miguel Mata. São 917 páginas de altíssima densidade, mas os prodigiosos dotes de leitura de Marcelo Rebelo de Sousa permitiriam aviá-las entre um mergulho madrugador numa praia da linha de Cascais e a promulgação de uma mão-cheia de decretos.

