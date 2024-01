Nos últimos dias, muitos neste país têm perguntado quem vão afinal ser os candidatos do Chega às próximas eleições legislativas. Nunca poderíamos, porque não devíamos, falar de candidatos antes deste Congresso . Os Congressos servem para isso mesmo, para eleger, para discutir e para legitimar democraticamente um Presidente, uma Direção e os órgãos. E por isso, eu queria deixar claro a todos que o ADN do Chega, a sua força disruptiva, o seu ADN de contestação ao estado de coisas a que o país chegou, a sua força disruptiva, o não ser politicamente correto, a capacidade de enfrentar os interesses instalados em qualquer momento, ninguém pense que eles ficarão em causa , que serão comprometidos ou que eu deixarei que este espírito morra por qualquer entrada neste partido a estas horas.”

André Ventura começa por admitir que foi propositado deixar de fora da Convenção o nome dos candidatos a deputados. Acabaram por ser conhecidos alguns nomes (mas integrados na estratégia de mostrar que a capacidade de recrutamento no PSD), mas ao deixar este debate de fora, o líder do Chega evitou problemas internos e possíveis guerras entre distritais. Assim, como sempre fez, decidirá as listas sozinho nos próximos dias e eventuais descontentes já não têm palco (como teriam na reunião magna) para contestar as escolhas do líder. Num outro sinal para dentro, Ventura fez também questão de dizer que todos os candidatos a deputados serão venturinions: com o mesmo estilo e espírito do seu líder.

Nos últimos cinco anos houve pessoas de todos os partidos e movimentos que vieram para se juntar até ao Chega. Devíamos fechar-lhes a porta? Não. Porque este movimento foi sempre para vencer Portugal. Prova disso é a sala que temos aqui hoje, com centenas, milhares de pessoas que vieram do PSD, do CDS , de outros partidos e que são parte fundamental do nosso ADN (…) Gostava de saudar, em especial, pela coragem, pela afronta e pela determinação, o Henrique Freitas, antigo Secretário de Estado, o Simões de Melo, que falou aqui da Iniciativa Liberal deste palco, o Diogo Prates, também ele um dos fundadores da Iniciativa Liberal, o Miguel Matos Chaves do CDS e o nosso António Pinto Pereira, que também se juntou ao Chega nos últimos tempos.

O líder do Chega prometia ter “antigos e atuais deputados do PSD” nas suas listas. Esperava-se que, entretanto, fossem conhecidos algumas dessas escolhas. Como o Observador tinha noticiado, Ventura recrutou um antigo secretário de Estado do PSD e, como já era conhecido há algumas semanas, membros-fundadores da Iniciativa Liberal. Mas não surgiu nenhuma surpresa, além destes. O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, desvalorizou por completo a ligação de Henrique de Freitas ao PSD, lembrando que tinha sido “nomeado por Sócrates para um cargo europeu” e sido membro da comissão de honra de Manuel Alegre nas presidenciais de 2011. Pouco depois, Paulo Rangel também diria no Twitter que “a montanha pariu um rato”. De facto, os nomes não são sonantes nem em número significativo, o que ajuda o PSD a desvalorizar o tal recrutamento do Chega. Ventura pode, no entanto, alegar que ainda os vai anunciar. Para já vai justificando internamente o facto de incluir nas listas nomes oriundos de outros partidos, lembrando que muitos dos atuais militantes vieram do PSD e do Chega. Uma sondagem informal de António Tânger Correia — que do púlpito pediu que levantassem o braço os delegados que vieram de PSD e CDS — mostrou que dois terços da sala já tinha passado por esses dois partidos.

