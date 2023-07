Wine Corner by José Maria da Fonseca, Setúbal

Rua José Augusto Coelho, 1, Vila Nogueira de Azeitão. Tel.: 212 191366. Segunda, terça, quinta, sexta-feira e sábado, das 12h à 00h. Quarta-feira e domingo, das 12h às 18h.

Esta viagem começa em Vila Nogueira de Azeitão. No restaurante Wine Corner, integrado na Casa-Museu José Maria da Fonseca, encontra novos petiscos, diversos no que respeita à matéria-prima e consequente sabor, desde coração de burrata, a mesma produzida pela queijaria artesanal Ortodoxo, aos mexilhões de Sesimbra com caril verde, e ainda sopa de peixe à Setubalense. Três sugestões que fazem parte da renovada carta, onde se descreve um reforço com o compromisso da sustentabilidade, com produtos da estação e fornecedores locais — dos peixes e marisco de Sesimbra e de Setúbal, ao mel de rosmainho da Arrábida. O chef consultor é Luís Barradas, que tem uma “relação umbilical” com a terra sadina, de onde é natural. Na esplanada ou no interior, para acompanhar as novidades — ou os bestsellers que se mantém na carta (como bacalhau dourado à Maria da Serra ou choco frito com maionese e lima) —, 80 vinhos produzidos pela João Maria da Fonseca, de norte a sul do país, desde Setúbal, ao Alentejo ou Douro.

