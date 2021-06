“É a altura mais lógica e a estratégica. Estamos a entrar numa nova era com uma nova equipa técnica. A nova temporada deve começar com o Oliver Kahn já enquanto CEO”, justificou Rummenigge, que deixa assim a estrutura do Bayern Munique mais de 30 anos depois, já que também havia sido vice-presidente anteriormente. Quis a história, portanto, que Kahn começasse a escrever um novo capítulo da própria história na altura em que Portugal e Alemanha voltam a defrontar-se num Europeu. Um confronto que, para o guarda-redes, ainda deve fazer recordar o tal jogo de junho de 2000, em Roterdão.

Portugal entrou muito bem no Campeonato da Europa e venceu os dois primeiros jogos, contra Inglaterra e Roménia, garantindo desde logo o apuramento para a fase a eliminar. Do lado da Alemanha, a campeã em título depois de ter vencido o Euro 96, as contas eram mais complicadas: a seleção orientada por Erich Ribbeck empatou com a Roménia e perdeu com Inglaterra e precisava de vencer Portugal e esperar por um empate entre as outras duas equipas para ainda sonhar com a qualificação. Já apurado, Humberto Coelho surpreendeu e lançou os habituais suplentes contra os alemães — do onze que havia defrontado Inglaterra, só sobraram mesmo Jorge Costa e Fernando Couto, com nomes como Vítor Baía, Rui Costa e Luís Figo a começarem todos no banco. Sérgio Conceição, na altura com 26 anos e à beira de deixar a Lazio e assinar pelo Parma, foi um dos que recebeu o voto de confiança para ser titular.

Tudo começou aos 35 minutos. Rui Jorge desmarcou Pedro Pauleta na esquerda e o avançado açoriano cruzou já em esforço para o segundo poste, onde Sérgio Conceição apareceu a cabecear nas costas de um surpreendido Kahn. Tudo piorou aos 54 minutos. Sérgio Conceição conseguiu encontrar espaço à entrada da grande área, depois de fugir do lado direito, e atirou de pé esquerdo para o centro da baliza, com a bola a passar por entre as pernas de Kahn. E tudo ficou sentenciado aos 71 minutos. Pauleta surgiu em progressão no corredor central, numa transição rápida, e abriu em Sérgio Conceição na direita. O jogador português recebeu com um toque para a frente e atirou em seguida de pé direito, rasteiro e na diagonal, para finalizar um hat-trick perfeito. Sem as principais figuras, Portugal derrotava de forma clara de deixava de fora do Europeu uma Alemanha que tinha Matthäus, Ballack, Scholl e Deisler. E Sérgio Conceição, sozinho, era o protagonista de uma das poucas noites de pesadelo da carreira de Oliver Kahn.