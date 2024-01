A estratégia de Marta Temido no combate político a Carlos Moedas está a ser contestada internamente. A antiga ministra da Saúde e atual líder da concelhia do PS/Lisboa tem orientado o partido para uma oposição mais moderada, de forma a evitar qualquer tentativa de vitimização do atual presidente da Câmara de Lisboa. Mas há quem, dentro do PS/Lisboa, vá exigindo um combate mais incisivo, um discurso mais fechado, com ideias e propostas definidas para a cidade, capaz de mostrar as diferenças que separam o projeto socialista da coligação Novos Tempos.

“Acho que Marta Temido se compromete pouco e põe pouca coisa em cima da mesa”, diz ao Observador uma fonte do PS na Câmara Municipal de Lisboa. “Mesmo no discurso no congresso, começou cheia de força a atirar a Carlos Moedas e depois não retomou a linha de ataque, limitou-se a uma frase. Podia, nem que fosse, pôr as peças na mesa para que outros [quadros locais] fizessem o combate por ela”, lamenta-se.

No 24.º Congresso Nacional do PS, que decorreu em Lisboa e que teve a antiga ministra como anfitriã, Temido subiu ao palco para defender o legado de António Costa e Medina à frente da autarquia (uma “governação autárquica do PS gravou a marca de políticas progressistas e de uma visão humanista”) e para criticar o “triste efeito da governação da direita”, considerando que Lisboa “revela hoje uma evidente degradação do seu funcionamento”.

