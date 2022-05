Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Assim que se desliga o sinal luminoso do cinto de segurança, Jorge Moreira da Silva, no lugar junto à janela do avião, liga o computador e começa a teclar: “Estou a escrever uma carta aos militantes de Famalicão”. A missão é difícil: convencer os companheiros da sua terra, a terceira maior concelhia do país, de que é o melhor candidato à liderança do PSD. A meio do processo, a turbulência decide ajudar Luís Montenegro, mas o antigo ministro do Ambiente não desiste e termina a tarefa. Perdeu um apoio, mas desta vez foi só o do assento. Jorge Moreira da Silva vai agindo como se estivesse nas nuvens — e estava, no sentido literal — com uma confiança inabalável vai ganhar. Os pés não estão, neste caso, bem assentes na terra.

Jorge Moreira da Silva prossegue bem humorado (“estou animado”, é das frases que mais repete) apesar do seu adversário nas diretas do PSD continuar a somar importantes apoios em distritais. Na manga que dava acesso ao avião, o candidato percebe que o ex-ministro da economia, Pedro Siza Vieira, vai no mesmo voo e comenta com o Observador: “Era a surpresa que tinha para hoje: vai ser o meu mandatário económico“. É uma graça, que mostra o seu estado de espírito nesta reta final. Ainda hesita em esperar pelo antigo governante, com quem se dá “muito bem” da relação OCDE-Governo, mas prossegue para o avião. Tem com Siza algo em comum que não tem com Montenegro: já foram ministros.

