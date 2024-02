Era uma segunda-feira fria de inverno, de sol gordo no céu claro. Tínhamos marcado o encontro para as 10h30, no dizplay soundlab, em Lisboa, para ouvir um álbum. Não era uma entrevista, nem uma reportagem, apenas um ato conjunto de escuta, uma mudez atenta que implica estarmos quietos mas disponíveis.

Acomodei-me no sofá, no sítio onde eles me esperavam pontuais. Ele de um lado, quedo, ela do outro, expectante. Eu entre os dois e entre as minhas mãos uma chávena de chá, dizendo AMOR. Sorvi um trago de colibri. “O amor veio servido numa chávena de chá”, pensei. Ele então fez “play” e a música começou a tocar. O disco, que era dela, demorou um ano e meio a desabrochar. Que ninguém apresse a primavera, que ela nunca tarda.

Ele é Fred Pinto Ferreira, músico de projetos como os Orelha Negra, Banda do Mar, produtor de tantas coisas belas e invulgares, como Mãos de Fogo (2022), trabalho de parceria com a poeta Regina Guimarães; ela é Silly, cantautora de 25 anos que se anunciou num murmúrio em 2021, com o EP Viver Sensivelmente, e que agora se propõe a deixar de lado a timidez para apresentar o seu primeira longa duração, Miguela.

