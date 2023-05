O PAN confirmou o seu estatuto de saco de gatos interno, mas também de gato de Schrödinger na relação com os campos ideológicos tradicionais. O PAN está dentro de uma caixa em que é de esquerda, mas também de direita, assumindo, porém, ser apenas de centro. A reeleita líder Inês Sousa Real faz, no entanto, uma correção de caminho: afasta a ideia (criada em 2022) de que o PAN pode ser um satélite do PS e mostra-se disponível para negociar no futuro, quer com governos liderados por socialistas, quer pelo PSD. Só há uma linha vermelha, à atenção dos sociais-democratas: que essas negociações não incluam o Chega.

O primeiro passo para que possa negociar com todos é, então, afastar a ideia de que tem relações privilegiadas com o PS. Essa primazia, a acontecer, é por o PS estar no Governo e não por ser o PS. Nesse particular, Inês Sousa Real abriu o Congresso a criticar o Governo de António Costa por não aproveitar os fundos comunitários, por se ter “esquecido o relógio climático”, de deixar a “proteção animal para último plano” e de ser “mãos largas com quem mais polui e lucra” ao mesmo tempo que “fecha a mão na hora de chegar a quem mais precisa.”

A linha de críticas continuou no discurso de encerramento, já com o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro a assistir, exigindo “um governo que volte a dialogar e que não viva em constante autodefes” e que “ao invés de ter uma obsessão com o défice e a dívida, governe com o foco na resolução dos problemas das famílias, no combate às alterações climáticas e na defesa dos direitos dos animais.”

