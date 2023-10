Os ativistas da Climáximo e os partidos que apostam na bandeira da ação climática têm um ponto em comum: têm cada vez menos interesse em aparecer na mesma fotografia. Os protestos, que assumem uma forma crescentemente radical, fizeram com que a relação entre ativistas e políticos ficasse cada vez mais deteriorada e obrigaram os partidos a demarcar-se: neste momento, nenhum quer ter nada a ver com a Climáximo — e todos fazem questão de criticar os seus métodos, mesmo que, no passado, já tenham contado com militantes nas fileiras do grupo ou apoiado, de forma subtil e q.b., as suas manifestações.

O caso mais evidente é o do Bloco de Esquerda: não só o portal de notícias do partido, o Esquerda.net, costumava publicitar com frequência ações da Climáximo como contava com um dirigente do partido, o investigador João Camargo, nas filas dianteiras do grupo ambientalista. No entanto, à medida que os últimos meses foram passando e as notícias de tinta atirada a ministros e de estradas cortadas por ambientalistas se foram acumulando, o portal começou a filtrar a atenção que atribuía ao movimento e as críticas veladas começaram a surgir.

Críticas que culminaram, esta semana, com a demarcação mais clara até à data, pela boca da coordenadora do partido, Mariana Mortágua. “A questão que se coloca é se este tipo de ações contribui ou não contribui para criar esse grande movimento transformador, esse grande movimento social que traz estas questões para o centro do debate público. Eu tenho grandes dúvidas que contribua para este tipo de atitude”, dizia Mortágua, no início da semana, questionada pelos jornalistas sobre as últimas ações do grupo, levadas a cabo contra ministros.

