Uma semana depois de PSD e CDS terem apresentado a nova Aliança Democrática, Paulo Núncio, vice-presidente dos democratas-cristãos, não guarda ressentimentos da nega da Iniciativa Liberal à coligação, mas considera que os liberais correm o “risco sério” de verem votos a fugir para essa união. Não revela nomes, nem confirma se mostrou disponibilidade para ir nas listas de candidatos a deputados, contudo não esquece que o “histórico da AD é um histórico de vitórias sobre o PS” — e repete várias vezes que é a “alternativa credível” aos socialistas, num apelo constante ao voto útil.

Quanto ao Chega, Paulo Núncio reitera, em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, que “não é não” e coloca todas as responsabilidades nos ombros de André Ventura, questionando se os eleitores de direita perceberiam uma moção de rejeição apresentada pelo partido conservador a um governo da AD e, mais ainda, se o Chega se aliasse ao PS, Bloco e PCP para o fazer. O vice-presidente do CDS considera que não e acusa o líder do Chega de, com estas atitudes, ser um “aliado útil do PS e da esquerda”.

Paulo Núncio faz um balanço “muito negativo” da governação socialista e, apesar de atribuir a António Costa a responsabilidade por um “passado doloroso”, foca-se essencialmente em Pedro Nuno Santos, que acusa de ser “muito incompetente e impreparado“. Cita Passos Coelho para dizer que o líder do PS se demitiu por “indecente e má figura” e que passa uma “ideia de instabilidade e falta de credibilidade”. “Como é possível Pedro Nuno Santos pedir a confiança dos portugueses se não foi digno de confiança enquanto era ministro das Infraestruturas?”, questiona em entrevista ao Observador.

