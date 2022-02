"Podem tomar o controlo da sua TV e espiá-lo com a câmara e o microfone". Ataque à Vodafone analisado por um dos maiores 'hackers' do mundo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Especialista em cibersegurança, perito em engenharia reversa, sócio de uma empresa fundada em Londres há quase nove anos que hoje tem clientes em todo o mundo, e campeão em 2021 da pwn2own, a competição internacional que é uma espécie de Óscares para hackers (mas com duras provas de intrusão informática em vez de poses na passadeira vermelha), Pedro Ribeiro estava em Portugal quando, esta segunda-feira à noite, a Vodafone foi alvo de um ataque informático e se juntou ao rol de empresas e instituições no último mês visadas por hackers no país.

Desde então, o especialista e investigador em segurança informática, que em 2017 se mudou com a mulher para a Tailândia — porque o trabalho de hacking se pode fazer em qualquer parte do mundo —, tem passado parte considerável dos dias a trocar impressões com os amigos e colegas, todos conhecedores da área e da indústria da cibersegurança. Apesar de não ter como saber o que aconteceu realmente, não hesita em garantir que o ataque, que deixou quatro milhões de clientes Vodafone sem acesso à Internet e à rede móvel, não terá sido “ultra sofisticado” mas apenas um pouco mais elaborado do que os ataques que todos os dias, diz, atingem a empresa e outras como ela.

Mais do que isso, numa conversa via Zoom, a partir de Coimbra, de onde é natural e onde não regressava há já dois anos, Pedro Ribeiro, 37, arrisca também dizer que o caso terá sido consequência de inação da própria empresa — e chega mesmo a levantar a hipótese de “negligência”. “Parece-me que não investiram dinheiro suficiente na segurança”, começa por especular, extravasando depois para toda uma realidade nacional de desinvestimento nesta área que terá colocado o país na fila da frente dos alvos a abater por hackers de todo o mundo. “Os hackers procuram sempre os alvos mais fáceis e neste momento, provavelmente, somos dos mais fáceis da Europa Ocidental, dado o pouco investimento que há em segurança em Portugal.”

No caso de uma empresa da dimensão da Vodafone, explica o especialista, seria sempre necessária uma equipa de segurança composta por, pelo menos, uma centena de profissionais. Questionada pelo Observador sobre o assunto, a empresa não respondeu até à publicação desta entrevista.

No limite, e dependendo da sofisticação dos hackers em questão, diz Pedro Ribeiro, um ataque como o que a Vodafone sofreu pode franquear-lhes a entrada nas casas dos seus quatro milhões de clientes. Não é ficção científica, garante: “Podem tomar o controlo da sua smart tv e espiá-lo com a câmara e o microfone”.

Convicto de que a vaga de ataques não vai ficar por aqui, o especialista em cibersegurança, um dos maiores hackers do mundo, conversou com o Observador sobre estes episódios, a indústria de produção e venda de ciber-armas e o panorama da cibersegurança em Portugal e no mundo. E ainda deixou um alerta aos que, teme, poderão ser os próximos alvos a atingir.

Nos últimos dias tem falado muito com os seus amigos, também especialistas em segurança informática, sobre este ataque à Vodafone. O que é que têm dito? O que é que acha que aconteceu?

Só um grupo de pessoas limitado dentro da Vodafone é que sabe o que está a acontecer. A Vodafone, tal como as operadoras semelhantes, é alvo de ataques diários. Este ataque obviamente que é um bocado mais sofisticado, pelo impacto que teve, agora a questão é: quão sofisticado é? Há duas maneiras de olhar para isto: pode ser realmente um ataque ultra sofisticado — que acontece muito raramente, é patrocinado por certos estados como a Rússia, a China, a Coreia do Norte; são atacantes que têm meios muito sofisticados, fundos quase ilimitados e querem criar o caos, o que faz com que seja extremamente difícil, até para empresas com a dimensão da Vodafone, estarem seguras. Agora, eu acho que isto é o cenário menos provável.