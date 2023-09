“De cada vez que escrever eleições russas deve pôr a expressão entre aspas.” A afirmação é de um dos especialistas russos com quem o Observador falou sobre o que esperar das presidenciais de 2024 na Federação Russa, numa altura em que a imprensa local começa a avançar nomes de potenciais candidatos, todos com mais de 50 anos. “Não são eleições como em Portugal, são uma imitação de eleições”, argumenta Mikhail Troitskiy, enquanto Oleg Ignatov refere que o Kremlin tem duas peças fundamentais na mão: decide quem vai concorrer contra Vladimir Putin e decide como contar os votos.

Ambos são especialistas em ciência política e ambos deixaram a Rússia depois da invasão da Ucrânia. Troitskiy está nos Estados Unidos, onde é professor na Universidade de Wisconsin-Madison. Ignatov está na Europa, onde é analista sénior do think tank Crisis Group. E nenhum deles acredita que as eleições russas serão livres ou democráticas. Aliás, ambos recordam as palavras de Dmitri Peskov ao New York Times. “As nossas presidenciais não são realmente uma democracia, são uma burocracia cara”, disse o porta-voz do Kremlin no início de agosto.

No final do mês, foi o Meduza, jornal russo independente, quem voltou ao assunto, esgotando a notícia no próprio título: “O Kremlin decidiu quem concorrerá nas eleições presidenciais de 2024. O principal critério para a seleção dos candidatos é a idade (para que Putin não pareça um avô).” Segundo o jornal, os candidatos que têm a aprovação do Kremlin são Alexei Nechayev (57 anos), do Novo Povo, Leonid Slutsky (55 anos), do Partido Liberal Democrata da Rússia, e Gennady Zyuganov (79 anos), do Partido Comunista da Federação Russa.

