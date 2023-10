Quando era pequena, dizia aos pais que um dia a iam ver na televisão. Entrou na Central Models com 12 anos e estreou-se nas novelas aos 16. O namoro com João Félix, assumido no dia em que fez 17 anos, acabaria por fazer de Margarida Corceiro nome frequente na imprensa nacional e internacional, dos jornais desportivos às revistas cor-de-rosa. Hoje, já sobreviveu a mais polémicas do que a breve carreira faria adivinhar. Celebrou 21 anos na passada quinta-feira, 26 de outubro, três dias depois de se estrear como a nova protagonista de “Morangos com Açúcar”.

Mas o sucesso de Magui, como prefere ser tratada, não se faz só de ficção ou de namoros mediáticos. Atualmente com 1,6 milhões de seguidores no Instagram, é a figura mais influente do país no digital. “Nem sequer consigo imaginar o que é ter 1,5 milhões de pessoas à minha frente. Eu acho que não conseguia falar publicamente para 1,5 milhões de pessoas, e faço isso de forma natural nos stories porque nem sequer as vejo”, disse em julho, em entrevista à Forbes.

Não são números para subestimar. Com a mira apontada para a carreira enquanto atriz, o Instagram continua a ser a sua maior fonte de rendimento. “Posso viver bem do Instagram”, acrescenta, à mesma revista. “Ganho mais no Instagram do que como atriz”. De que valores estamos a falar? “Um conteúdo meu por post, uma fotografia, pode ficar à volta dos 10 mil euros. Mas lá está, é muito raro uma marca pedir só um post, normalmente é sempre um pack.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.