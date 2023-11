Razões não faltam para brindar: atreva-se a descobri-las!

A primeira de todas é que este é um vinho único no mundo. Produzido exclusivamente na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, no Noroeste de Portugal, é reconhecido pelo seu sabor, conseguido através de castas autóctones que garantem a preservação de uma tipicidade de aromas e sabores. Ao atrever-se a prová-lo, embarcará numa viagem pelo património cultural, pela natureza, pela gastronomia e pelas experiências que poderá encontrar nesta zona do país.

Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Caminha, Soajo, Lindoso, Ponte da Barca, Sistelo…a lista é longa, mas estas são algumas das localidades que poderá ficar a conhecer melhor, na altura de se fazer à estrada. É caso para dizer que, se precisava da desculpa perfeita para sair de casa, esta é a sua. No fundo, a Rota dos Vinhos Verdes assume-se como uma verdadeira experiência e pode tornar-se no passeio perfeito em família. Desde visitar vários pontos do país a perder-se pelos encantos da sua gastronomia, as possibilidades são imensas.

Percorrer a Rota dos Vinhos Verdes é…experimentar

Experimentar é a palavra de ordem quando o objetivo é aventurar-se pela Rota dos Vinhos Verdes. Boa comida, bons encontros, vinhos excelentes para acrescentar à garrafeira, atividades enoturísticas…a escolha é sua! Durante todo o ano pode conhecer os vários aderentes da Rota, fazer passeios de canoa, de bicicleta, visitas botânicas, ginástica, pintura na vinha, ofertas de alojamento, provas de vinhos, picnics, SPA, passeios de jipe, percursos pedestres, e muito mais. . Em cada uma das visitas, foi possível caminhar na vinha, conhecer o modo de vindima e produção do vinho e, claro, provar! No centro da cidade Porto é possível visitar a Casa do Vinhos Verde, que incluem uma prova de dois Vinhos Verdes pelo valor de 5 euros. Aproveite para marcar a sua visita, que pode ser feita aos Sábados, aqui.

Para além destas atividades, pode ainda aproveitar a Rota para visitar alguns museus. Nesta Região, poderá encontrar espaços totalmente dedicados aos Vinhos Verdes e às suas castas, histórias, território, e às suas gentes. O Centro de Interpretação e promoção do Vinho Verde, em Ponto de Lima; e o Museu do Alvarinho, em Monção, são paragens obrigatórias. Estes dois espaços emblemáticos situam-se no coração das castas Loureiro na sub-região de Lima; e Alvarinho, na sub-região Monção e Melgaço. Dentro destas duas sub-regiões, desde Ponte de lima até chegar a Melgaço, há uma panóplia de sabores, perfis e aromas para brindar. Os vinhos tintos na malga, os espumantes e os vinhos brancos com a casta Alvarinho, ou a frescura dos vinhos brancos com a casta Loureiro, são alguns dos vários exemplos de perfis de vinho que pode encontrar nesta zona da Região.