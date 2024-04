Recrutas sem experiência, uso excessivo da IA e uma "cultura relaxada". Como se explicam "erros" dos ataques do exército israelita

“Aqueles que ousam acusar os nossos soldados de crimes de guerra são pessoas imbuídas de hipocrisia e mentiras, que não têm uma única gota de moralidade. O Exército é o mais moral do mundo. O Exército israelita faz tudo para evitar provocar dano aos que não estão envolvidos.”

Tinham passado poucas semanas desde que as Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla original) tinham começado a guerra em Gaza, em resposta ao ataque de 7 de Outubro, do Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciava numa conferência de imprensa que o Exército israelita ia avançar para a “segunda fase” da guerra — que nos dias seguintes se confirmaria com uma invasão terrestre total. E aproveitava para garantir que as IDF cumpriam escrupulosamente o Direito Humanitário Internacional e que os civis seriam poupados na medida do possível, invocando a expressão “Exército mais moral”, que outros já tinham usado no passado para as IDF.

Quase seis meses depois, as palavras de Bibi são postas em causa não apenas por ONG e pela ONU (com quem Israel tem agora um diferendo declarado). O próprio Presidente dos Estados Unidos criticou em público a atuação das IDF esta semana, na sequência do ataque a uma caravana da ONG World Central Kitchen: “Tragicamente, este não foi um incidente isolado”, disse Joe Biden. “Israel não tem feito o suficiente para proteger os trabalhadores humanitários que estão a tentar distribuir ajuda aos civis que precisam desesperadamente dela.”

O caso do ataque à WCK é sintomático por ter colocado o Exército israelita não apenas debaixo de uma chuva de críticas de líderes internacionais, mas também por ter levado as próprias IDF a emitirem um pedido de desculpas público e a demitir dois oficiais. O ataque, explicaram as IDF, deveu-se a um “erro de comunicação” — o operador de drone não estava informado de que aquela caravana não podia ser atacada —, agravado pelo facto de alguns oficiais terem visto aquilo que lhes parecia ser um homem armado em cima de uma das carrinhas.