Com a região de Lisboa e Vale do Tejo a arrastar o país para uma situação em que a falta de médicos de família (dois terços da população, 1,1 milhões de pessoas, não tem clínico) preocupa, e com muitos utentes arredados do acesso a consultas, estão já em cima da mesa soluções para minimizar o problema. Ao Observador, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) admite “encarar com preocupação o problema da carência de médicos, uma vez que a formação destes profissionais demora o seu tempo”. E adianta adianta que “tem estado a recorrer a soluções que visam aumentar a capacidade de resposta das suas unidades”.

Nessas soluções inclui-se o Atendimento Complementar, protocolos com Instituições Particulares de Solidariedade Social ou a contratação de médicos reformados, nota a ARSLTV, destacando que, no último concurso, que ocorreu em janeiro, foram colocados “37 médicos que, até meados de abril, integraram nas suas listas um total de 46.248 utentes”. Ainda assim, um reforço insuficiente para compensar as aposentações e as saídas e que não travou, nos últimos meses, o aumento da população sem médico na região de Lisboa.

E é, precisamente, neste contexto, de falta de médicos, e sem um reforço substancial de recursos humanos previsto para breve, que se equacionam outras soluções a nível nacional, que passam, por exemplo, e como há muito pedem os farmacêuticos, pelo reforço das competências destes profissionais, em articulação com os centros de saúde, respondendo às necessidades da população. Mas não um reforço tão significativo de competências, como aquele que começou recentemente a ser discutido no Reino Unido que, também a braços com a escassez de médicos, pode ir mais longe e dar aos farmacêuticos poder para fazerem diagnósticos e prescreverem medicação aos utentes em casos pouco graves.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.