Presente em toda a sua estratégia e linhas de ação, a sustentabilidade é um dos eixos centrais no que ao negócio do Lidl diz respeito. De uma forma continuada, a marca tem procurado soluções e ganhos de eficiência que possam, de alguma forma, contribuir para potenciar a missão da empresa. Missão essa que passa por oferecer produtos de qualidade, ao melhor preço, aliando boas práticas ambientais e sociais a toda a sua cadeia de valor.

Neste sentido, recentemente foi dado a conhecer o seu novo Relatório de Sustentabilidade, mais uma prova dada da estratégia de responsabilidade social e corporativa “Mais Lidl”. Aqui, as pessoas são colocadas no centro da ação, e a luta passa por um consumo mais sustentável, em consonância com uma criação de valor geral, assente em três dimensões: Mais para o Planeta, Mais para a Comunidade e Mais para Si.

Referente aos anos fiscais de 2021 e 2022, este novo relatório vem dar a conhecer resultados alcançados, objetivos por cumprir e iniciativas em destaque, dentro de seis eixos estratégicos – Proteger o Clima, Respeitar a Biodiversidade, Conservar os Recursos, Agir de Forma Justa, Promover a Saúde e Envolver através do Diálogo. Tudo para que a receita perfeita para que um futuro melhor seja, de facto, possível de alcançar.

Mudanças dignas de destaque

O relatório é extenso, mas existem pequenos pontos que saltam à vista e que em muito refletem o trabalho da marca. Entre os quais:

1. Proteção do Clima:

Entre 2021 e 2022, assistiu-se a um crescimento acima dos 90% de lojas com painéis fotovoltaicos;

O aproveitamento de espaço nos camiões permitiu, desde outubro de 2022, menos um a dois camiões por regional/por semana, destacando-se uma ocupação média de quase 94%. Desta forma, em apenas um ano, foram menos 312 camiões a libertar CO2 e outros GEE, em média;

Mais de 90% da energia consumida pelo Lidl provem de fontes renováveis;

100% da sua operação funciona com a eletricidade verde com certificado de “Garantia de Origem” (GdO), atestado pela REN-EEGO.

Estas medidas permitiram ao Lidl Portugal reduzir as suas emissões de gases com efeito estufa, no âmbito 1, em 41,7%.

2. Respeito pela Biodiversidade e Conservação de Recursos:

Em 4 anos, os artigos de marca própria em loja com certificações de sustentabilidade aumentaram mais de 40%. Em 2022, eram já 733 produtos certificados, 22% dos artigos Lidl de marca própria em oferta permanente.

3. Apoio à Comunidade e Combate ao Desperdício Alimentar:

No Ano Fiscal de 2022: 7,8 M€ doados no total no âmbito da Responsabilidade Social (+39% face a 2021); Quase 330 mil beneficiários dos projetos de responsabilidade social (+30,7% face a 2021).

Mais de 270 mil beneficiários no total das doações alimentares de 2022, agindo o Lidl de forma justa.

No âmbito do programa Realimenta, em 2022, o Lidl doou produtos valorizados em 7 milhões de euros (+35,5% face a 2021), entre os quais 3725 toneladas de alimentos (+12,7% face a 2021), alcançando mais de 133 mil beneficiários, evitando o desperdício alimentar.

Em apenas dois anos, evitou o desperdício de 6,56 milhões de produtos alimentares, através da venda destes artigos no “Bom demais para deixar para trás”

4. Consumo de Matérias-Primas:

Redução de pelo menos 108 toneladas de papel por ano, em todas lojas (redução do papel utilizado nos preçários, substituindo-os por uma solução eletrónica)

Redução em 54% do papel utilizado nos folhetos em 2022 (face a 2021): diminuição da sua dimensão e formato de paginação.

Quanto ao futuro, o Lidl assume fortes compromissos e metas, que espera ver cumpridos: reduzir, até 2030, 71% das emissões de GEE face a 2019 (âmbito 1 e 2); instalar, até 2024, postos de carregamento para veículos elétricos em todas as lojas; substituir, até 2030, 2/3 da frota por veículos elétricos; e, ainda, reduzir em 50% o desperdício alimentar na Operação, face a 2018.

Viver a sustentabilidade dia-a-dia é um processo contínuo e consistente e este relatório é a prova disso. Meta a meta, as mudanças são implementadas em prol de um melhor ambiente para as melhores pessoas – os seus clientes. Se gostava de saber mais sobre, saiba que pode ler o Relatório na íntegra, aqui!