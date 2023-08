Renault Espace E-Tech. Um automóvel que cresce com a família

Uma família maior precisa de um automóvel mais económico

À medida que a família cresce, é normal que o uso do automóvel se intensifique, que aumente o número de viagens. Assim, torna-se importante escolher um automóvel económico, que combine eficiência no custo por quilómetro com uma longa autonomia. O Renault Espace E-Tech oferece tudo isso: a motorização E-Tech full hybrid com 200 cv oferece até 1100 km de autonomia com o depósito cheio. Isto porque o sistema de ignição e regeneração elétrico entra em ação sempre que se desacelera ou trava: assim, em ambiente urbano é possível conduzir 80% do tempo em modo totalmente elétrico, sem nunca ter de parar para carregar. A caixa de velocidades automática combina duas engrenagens no motor elétrico e quatro no motor de combustão: as 15 formas possíveis de combinar as duas permitem reduzir as emissões de CO2 e maximizar a eficiência e o prazer de condução. Tudo somado, a tecnologia do Espace E-Tech reduz o consumo de combustível em até 40%, permitindo atingir números invejáveis para um automóvel desta gama, na ordem dos 4,6l/100km.

Uma família maior precisa de um automóvel mais confortável

A razão é a mesma da economia: mais viagens, mais tempo na estrada, logo, pede-se mais conforto no habitáculo. Esta é a primeira versão do Espace que troca a configuração de monovolume – onde foi um modelo pioneiro – pela de SUV, mantendo, no entanto, sete lugares disponíveis na versão correspondente, com bancos deslizáveis e inclinantes. O conforto está garantido não só pela qualidade dos assentos e dos apoios de cabeça, como pela suspensão do automóvel, preparada para absorver impactos e minimizar os sobressaltos, mesmo com a lotação máxima de sete lugares.