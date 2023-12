O gato espreguiça-se no sofá e começa a brincar. Uma provocação de um lado, um toca-e-foge do outro. Folgazão, contorce-se no veludo vermelho. O adversário é outro gato, mais precisamente a mão direita deste, que o afaga com deleite. “Estou maravilhado com este bicho”, diz o humorista Ricardo Araújo Pereira, os dedos mergulhados na pelagem longa e sedosa de Ozalide.

O sedutor é o único habitante permanente da editora Tinta da China, em Lisboa; o afagador, cofundador do coletivo Gato Fedorento e principal figura da sátira política em Portugal está lá a promover o seu mais recente livro, Coisa Que Não Edifica Nem Destrói, uma versão em texto do podcast estreado em setembro e em que, todas as semanas, “discorre chatamente” sobre a sua obsessão favorita: o humor.

De Shakespeare à flatulência; de Hollywood a canibalismo de bebés. Sempre com erudição. Num dia que já vai longo – esta é a terceira entrevista das três únicas que acedeu dar – responde com paciência à pergunta que se tem tornado cada vez mais frequente (e que já lhe deu a primeira página do Expresso) e entusiasma-se quando proclama “Sou um irresponsável”. O humor, repete, não tem o poder que lhe atribuem, e ainda bem.

