É sóbrio, discreto, contido. Cauto no verbo e pródigo nas boas maneiras. Foge quanto pode das luzes e palcos mediáticos. Só quando a função o reclama — e mesmo assim. Ou seja um perfil inversamente proporcional à sua folha de serviços. Salvador de Mello, 57 anos, 4 filhos, licenciado em Ciências Económicas e Administração de Empresas por uma universidade suíça, preside hoje ao Grupo José de Mello.

Após ter assumido em 2001 a liderança executiva da José de Mello Saúde, agora CUF — deixando assinatura no modo como a estruturou, dinamizou e ampliou — foi eleito Presidente Executivo do Grupo José de Mello em 2001, pelos seus onze irmãos. São hoje a quarta geração em linha direta de um grupo familiar fundado pelo bisavô Alfredo da Silva no final do século XIX, com a geração abaixo, a quinta, já no ativo.

Uma história que conta nesta entrevista. Indispensável aliás para se entender que o melhor deste grupo vem de “casa”. Nasceu do exemplo e da iniciativa de uma sólida estrutura familiar e do cultivo “natural” de alguns valores – o país antes do mais; trabalho, noção de serviço, a fulcral importância de uma unidade familiar sem fissuras. Eis o que muito os define e pode explicar uma invulgar durabilidade e qualidade no seio de uma mesma família. É certo que o pai, José Manuel de Mello, era um visionário de excelência: olhava alto e longe, criava, inovava e crescia, sem conjugar o verbo desistir e sobretudo sem medo. Coisa pouco portuguesa. “Penso muito no exemplo do meu pai”, diz hoje este seu filho.

