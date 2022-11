Crise de uns, oportunidade de outros. Os sociais-democratas (ainda) não atiram foguetes, mas ninguém na direção do PSD ignora o óbvio: a crise sucessória na Iniciativa Liberal (e o teórico descalabro que aí vem) abre um sem número de possibilidades ao partido para vir a recuperar eleitorado que fugiu do PSD e que começou a alimentar politicamente os liberais.

“Não há grande ciência: a saída de João Cotrim Figueiredo e a forma como aconteceu deixa a Iniciativa Liberal numa situação de enorme fragilidade”, comenta com o Observador um destacado dirigente social-democrata. “Claro que o meltdown da IL é uma oportunidade para o PSD”, atesta outro elemento da direção social-democrata. “Os liberais demonstram uma dor de crescimento muito grande. Perceberam que não conseguiam crescer mais”, insiste um membro do núcleo duro de Luís Montenegro.

Publicamente, a estratégia é não ir com demasiada sede ao pote. Ou não parecer que se está a ir com demasiada sede ao pote. Ao PSD não interessa que os eleitores percecionem o partido como estando desesperado para neutralizar os seus adversários à direita. Se uma parte da estratégia de Luís Montenegro é ignorar olimpicamente o Chega, a outra parte é não hostilizar gratuitamente a Iniciativa Liberal. Em duas frases: o PSD tem de se preocupar com o próprio rumo; e não olhar para o lado, vão repetindo em público os vários elementos da direção social-democrata.

