São cada vez mais os que abandonam a ilha de São Jorge: "Quando deixar de tremer, a terra vai explodir para algum lado"

“É como se fossemos os médicos da Terra”, comparou a cientista: “Às vezes, as pessoas têm alguns sintomas de uma doença, mas não têm todos e isso não significa que não estejam doentes”. Com o planeta acontece o mesmo — e é por isso que a equipa de peritos está a percorrer os troços entre a freguesia de Velas e a Fajã do Ouvidor, na freguesia do Norte Grande, para analisar todas as manifestações que possam ajudar a explicar o que está a originar a crise sísmica que dura desde o passado sábado na ilha açoriana. E qualquer possível prenúncio do que aí vem.

Assim que se reuniram em São Jorge, os cientistas espalharam uma série de instrumentos para sondar a ilha com mais atenção: alargaram a rede de sismógrafos com mais duas estações, cujo tremelicar das agulhas denuncia a energia libertada das rochas em profundidade; instalaram recetores no solo para observar quaisquer deformações que os sismos tenham gerado nos terrenos; e todos os dias medem a temperatura do solo.