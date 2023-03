Um ano depois de conseguir verbalizar a uma psicóloga as causas do sofrimento que o levaram a abandonar a escola, João ainda sentia medo de sair de casa. Desde que fora abusado sexualmente, primeiro por um amigo da família, depois por um padre, desenvolveu uma espécie de fobia que se manifestava nas tarefas mais simples, como ir à garagem buscar um alguidar com roupa. Esperava sempre que não estivesse ninguém a passar na rua e corria até lá, regressando rapidamente. Quando o seu caso chegou às autoridades, a sensação não foi imediatamente de alívio. As memórias do que viveu são de tanta tortura que a Polícia Judiciária do Funchal teve de interromper o depoimento e retomá-lo semanas depois.

O estado depressivo de João agravou-se em 2016, tinha ele 14 anos. Deixou de ir à escola, muitas vezes não queria sequer sair do quarto na casa onde vivia com a avó, a irmã e um tio – afilhado do padre José Anastácio. “Fiquei muito mal, não dormia quase nada, estava sempre a pensar naquilo, chorava muito, dava-me fraqueza nas pernas e alergias, pensei em suicidar-me e, pronto, comecei a ter medo de pessoas e deixei de sair de casa”, explicaria mais tarde durante uma perícia psicológica a que foi submetido.

Em casa todos associavam o seu comportamento a prováveis situações de bullying na escola. Pensavam que era lá que estava o problema que um par de anos antes ditara que tivesse acompanhamento psicológico. E só em 2017, depois de João pedir à avó para o levar a uma psicóloga, é que perceberam tudo – como se depreende nos depoimentos que constam no processo que o Observador consultou no tribunal do Funchal, e que levaram à acusação por cinco crimes de abuso sexual contra o padre José Anastácio Alves.

Vítima só conseguiu contar o que viveu por escrito

