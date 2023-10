“Ser uma Ferreirinha é ser uma mulher que sonha”

Quando questionada sobre o que a poderá ter trazido até aqui, a resposta é dada de forma simples, mas com uma pitada de humor: foram as perguntas. “O mote do IMM desde a minha direção é Chasing Questions. E não é só procurarmos perguntas, é perseguirmos perguntas. Na ciência é isso mesmo, nós precisamos de ter as perguntas certas. Eu acho que a minha carreira foi sempre à volta de perguntas, foi sempre a minha curiosidade que me levou de um assunto ao outro”, afirma, falando em seguida um pouco mais daquilo que tem sido o trabalho feito até aqui: “Em termos do mundo malária, o que nós fazemos é, no fundo, gerar conhecimento. Para mim, isso é o que me fascina. O que nós temos feito nos últimos anos é fazer várias descobertas e temos feito algumas super importantes no sentido de coisas que nós não tínhamos sequer imaginado. Já na área do Instituto, temos 32 grupos de investigação científica em áreas muito diversas, que vão desde o trabalho em malária, pessoas que trabalham em HIV, pessoas que trabalham em vírus ou em bactérias, portanto, temos várias pessoas que trabalham em doenças infeciosas, pessoas que trabalham em doenças neurodegenerativas, ou pessoas que trabalham em cancro, doenças metabólicas, etc. Uns trabalham em doenças como eu, eu trabalho com a doença, mas o que me interessa é a biologia; outros trabalham mesmo em doenças mais aplicadas, ou seja, com uma aplicabilidade maior, mas, também, imensas outras trabalham em áreas que não têm nada a ver com a doença. Há uma gama enorme, em 32 grupos, de pessoas que vão desde as perguntas mais fundamentais da biologia até algo que pode ser aplicado em seres humanos. É este grande espetro que nós gostamos que o IMM tenha”, remata.