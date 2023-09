Embora não seja abertamente assumido, o Governo quer o Estado fora da TAP, e o mais depressa possível. Para isso, conta com o bom momento económico e financeiro vivido pela companhia e por todo o setor da aviação, de onde surgem interessados que não apareceram em processos anteriores, nomeadamente os gigantes europeus. E antes que qualquer crise inesperada (um fenómeno comum nesta indústria) venha a estragar os planos. Ou que rebente outro caso Alexandra Reis que retire o foco e a estabilidade à gestão da empresa.

Esta será a quarta operação (ou tentativa) de privatização da TAP desde o início do século. A primeira foi no Governo de António Guterres e caiu por causa da falência do comprador: a Suiwssair. A segunda foi em 2012, na pior fase do programa de ajustamento, quando a venda ao empresário Germán Efromovitch (dono da Avianca) caiu por falta de apresentação das garantias bancárias. A terceira volta foi a venda de 61% ao consórcio Atlantic Gateway, composto por David Neeleman e Humberto Pedrosa. Esta operação foi fechada em 2015 pelo Governo de PSD/CDS e terminou com o Estado a comprar a participação ao empresário americano em 2020, nos primeiros tempos da pandemia.

O muito aguardado diploma aprovado no Conselho de Ministros desta quinta-feira responde apenas a algumas, e mesmo assim parcialmente, das perguntas mais importantes sobre a operação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.