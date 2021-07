“Se cada um pensar um bocado em si e nos outros, vai-se respeitar bem isto. Embora nunca se saiba o que vai acontecer com a adrenalina do jogo, acho que podemos respeitar as regras e pode ser um bom teste para haver público nos estádios”, acrescenta. Já João Gomes, vindo de Lisboa para apoiar os leões, trazia o certificado de vacinação e a pulseira prontos para entrar no estádio. “Deram esta oportunidade dos 33% da lotação e aproveitei. Consegui um bilhete para estar aqui presente no início desta nova etapa futebolística, porque jogos na televisão é bonito, mas cansa. Não se vibra no sofá como se vibra num estádio e eu que sou adepto e desportista já há muitos anos, sinto isso perfeitamente”, admite o sócio leonino há 56 anos.

João Gomes, que veio ver a final com o seu irmão, acredita que houve alguns fatores que levaram várias pessoas a decidirem não assistir à final da Supertaça e a esgotar os 33% de lotação permitidos (sobraram cerca de 3 mil bilhetes). “Hoje é final do mês, é início de férias, apareceu muito recentemente esta informação do público no estádio. E depois são os custos de vir para aqui, o almoço, o jantar, a viagem… não está ao alcance de muita gente”, diz, sublinhando que “se as pessoas tiveram consciência e não entrarem em exageros, as regras são cumpridas e as coisas andam para a frente”.

Mais à frente, e enquanto esperam pelos seus bilhetes, estão Filomena Alves e João Alves, de 54 e 59 anos. O casal veio de Sintra até Aveiro para ver o Sporting. João não se lembra da última vez que viu os leões jogarem ao vivo e não esconde a emoção de voltar a sentar-se na bancada de um estádio. “Sou um adepto do Sporting sempre de estádio e há 17 meses que não via um jogo de futebol. Quando lá entrar dentro acho que vai ser qualquer coisa de especial. Para além de ir ver o meu Sporting campeão a jogar”, descreve ao Observador. Já Filomena, a mulher, admite: “Eu venho mais para lhe segurar as lágrimas, venho para dar apoio moral”.