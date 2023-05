O “campeonato dos recordes” foi desvalorizado pelo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas a verdade é que os valores máximos de temperatura, batidos sucessivamente e com cada vez mais frequência, são um sinal eloquente da irreversibilidade e intensidade do aquecimento do planeta. Em meados da semana passada, as temperaturas em Portugal continental já estavam a bater vários recordes: apesar de ainda ser abril, o país viveu na última semana dias comparáveis ao pico do verão. Em pelo menos seis estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), já tinham sido ultrapassados os máximos históricos de temperatura registados no mês de abril — e a questão que se colocava era se o recorde absoluto de temperaturas em abril em Portugal (Pinhão, Alijó, em 20 de abril de 1945) seria destronado. Foi: na última quinta-feira, a estação meteorológica de Mora, no Alentejo, registou 36,9ºC, um novo máximo absoluto para o mês de abril em Portugal.

Através de um comunicado, o IPMA explicava, tecnicamente, o que estava a acontecer por aqueles dias: “Uma massa de ar quente com origem no norte de África e transportada na circulação de um anticiclone localizado junto à Península Ibérica está a atingir Portugal Continental, originando valores de temperatura muito acima da média para a época do ano, em especial da máxima e na região Sul, onde a anomalia prevista para o dia 27 será entre 10 a 15°C acima da normal climatológica.” Mas havia mais: às temperaturas elevadas importadas do norte de África, somavam-se os “valores baixos da humidade relativa do ar”, resultando num “aumento significativo” do risco de incêndios rurais.

