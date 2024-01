A construção das listas de candidatos a deputados está a aumentar a tensão entre pedronunistas e carneiristas em vários pontos do país. As fileiras do candidato derrotado foram vendo, nos últimos dias, alguns dos seus nomes a ficarem pelo caminho — ou pelo menos em lista de espera — para entrar nas listas. E fazem um último esforço para tentar que Pedro Nuno Santos intervenha para resolver o que alguns classificam como uma “purga” ou um “fechamento moralmente inaceitável”. Entre pedronunistas, a resposta é uma: Carneiro não ganhou o partido e Pedro Nuno tem direito a indicar pessoas da sua confiança, não estando obrigado a ceder mais lugares à fação que derrotou nas diretas.

A corda esticou de tal forma que a “viabilidade” da candidatura de José Luís Carneiro, apontado como possível cabeça de lista do PS por Braga, pode estar de facto em causa. Os atritos variam conforme a geografia, havendo sobretudo tensões, apontadas pelos apoiantes de José Luís Carneiro, nas federações de Lisboa, Porto, Braga e Viseu. Com quase todos os nomes votados pelas federações — um processo que decorreu durante o fim de semana e que fica fechado esta segunda-feira –, faltando apenas a aprovação das listas completas com a percentagem de 30% dos candidatos que cabe a Pedro Nuno indicar, o que irá acontecer numa reunião da Comissão Política do PS, esta terça-feira.

É nessa percentagem — a chamada quota nacional — que o lado de Carneiro ainda tem esperança de que ver a serem incluídos mais nomes afetos ao adversário de Pedro Nuno que teve 36% dos votos nas diretas. Durante a semana passada, Pedro Nuno deixou um aviso junto das federações socialistas, dizem fontes do partido ao Observador: não iria comunicar os nomes que farão parte da quota nacional antes de terça-feira, pelo que os presidentes das estruturas deveriam fazer aprovar a sua parte da lista respeitando os 30% que cabem à direção nacional, e que ficaria em branco até terça-feira.

