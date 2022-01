Teresa Coutinho: "No palco enfrentamos aquilo que ainda não resolvemos na vida"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Solo, que vai estar no palco do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, entre os dias 27 e 29, Teresa Coutinho deixa de andar às voltas, agarra no microfone que guarda no seu íntimo e fala. Diz o que para ali vai, diz o que para ali foi, conta-nos sobre o silêncio que lhe invadiu o crescimento, olha-nos sem pestanejar. À nossa frente, uma mulher completa. Com recurso a duas câmaras em cena — manuseadas por Lúcia Pires e Mariana Guarda, que nunca serão só duas pessoas a filmar —, a criadora e atriz desdobra-se nas várias dimensões do seu ser, costura a sua autobiografia, traumas e olhares. Se em O Eterno Debate se servia da metáfora — através de uma inversão que subjugava o discurso dos homens e o seu tempo de ação — para expor um mundo patriarcal ainda evidente, agora não há cá figuras de estilo.

Nasceu no Porto, em 1988. Fez desporto em criança, por isso, quando via Rosa Mota a correr e a romper a meta, quis ser como ela. Uma mulher a correr podia também servir de resumo para a vida de Teresa Coutinho. A correr por gosto, claro. O teatro surgiu na adolescência, fundou uma companhia amadora com os colegas do secundário chamada A Fazer Cenas e apresentavam espectáculos na Paróquia de Leça. Num primeiro assalto à universidade tentou o jornalismo, onde foi extremamente infeliz. Dois anos depois, foi à procura do lugar que já sabia ser o seu: o teatro. Entre o Porto e Lisboa, formou-se e começou a trabalhar. O resto é o que sabemos: é uma das mais desafiantes criadoras e atrizes do panorama nacional das artes performativas. Ativista pelos direitos das minorias e do setor cultural, coordenadora do Clube dos Poetas Vivos, do Teatro Nacional D. Maria II, sempre pronta a meter o dedo na ferida, sempre pronta para uma boa conversa.