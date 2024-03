Trabalhava horas a fio sem receber, comia as sobras e era agredido com vara. PJ acredita que durante anos José foi explorado pelos patrões

“Ele tinha um cartão bancário que tinha saldo. Mas quem movimentava a conta era a senhora [patroa], que era uma das titulares”, revela, acrescentando não ter conhecimento de qual seria o saldo bancário.

O mesmo coordenador da PJ explica ainda não saber quais as razões para a patroa do homem ser co-titular da conta bancária, mas admite que possa “dever-se ao défice cognitivo”. José não era seguido, no entanto, por um médico regularmente, nem frequentava qualquer tratamento para a dependência do álcool.

“É uma injustiça que está a ser levantada contra nós”. Filha de casal assegura que homem “era remunerado, comia e dormia”

Ana, como foi apresentada numa reportagem da TVI, no programa “Dois às 10”, mostrou-se revoltada nos últimos dias “com a injustiça que está a ser levantada contra” a sua família.

“Fico mesmo constrangida e triste com a situação”, confessou, recentemente, a filha do casal que foi detido — e que saiu depois em liberdade, após ter sido presente a um juiz no Tribunal de Santa Maria da Feira e ter pago um caução de cinco mil euros cada. “Estava junto de uma família que o acolheu. Tinha um teto, um telhado, uma casa de banho, sentava-se à mesa a comer connosco. Se tivéssemos de sair em família, saía connosco muitas vezes e participava em todas as cerimónias.”

Segundo a filha do casal, José tinha inclusivamente feito uma “avaliação psicológica na unidade de saúde do norte” e, em novembro de 2021, “foi fazer um tratamento do álcool”.