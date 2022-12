Sempre que falamos do maior lago artificial da Europa a grandeza dos números impressiona. Para alimentar o regadio, o Alqueva tem 382 quilómetros de rede primária, 1.620 quilómetros de condutas da rede secundária e 47 estações elevatórias, uma das quais a dos Álamos, que permite elevar a água a uma altura de 90 metros e é, por isso, uma peça fundamental para alimentar a rede que irriga 130 mil hectares de culturas espalhadas por 20 concelhos do alto e baixo Alentejo.

Para este sistema de irrigação funcionar é necessária eletricidade para alimentar as bombas que elevam a água (sobretudo quando o nível desce como aconteceu este ano por causa da seca). Também por isso, mas sobretudo devido à maior necessidade de irrigação artificial na ausência de chuva, a quantidade de água enviada pelo Alqueva cresceu 60% só na primeira metade de 2022 naquele que foi até agora o ano com preços de eletricidade mais altos e instáveis.

As albufeiras associadas ao Alqueva têm instaladas várias centrais de produção de eletricidade, desde a tradicional hidroelétrica, com bombagem, passando pelos mais inovadores parques de solar flutuante. No entanto, o grosso dessa potência é explorada por entidades terceiras ao empreendimento de fins múltiplos e a EDIA (Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva), o maior consumidor público de energia elétrica, tem de ir ao mercado contratar a eletricidade que precisa, cada vez mais cara, para manter operacional o sistema de bombagem de água que é o coração do empreendimento de fins múltiplos. E já este ano teve de recorrer a um empréstimo do acionista Estado para suportar o custo.

