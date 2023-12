O presidente regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, defendeu este domingo que a transferência de água pode ser uma solução para combater o impacto da seca e adiantou que está a trabalhar com Portugal neste âmbito. O gabinete de Moreno está a fechar um projeto para solicitar água a Portugal.

A Lusa contactou o Ministério do Ambiente e Ação Climática português sobre este projeto, tendo fonte do gabinete de imprensa respondido que “as relações com Espanha devem seguir o que está definido pela convenção de Albufeira”.

“Não fomos informados pela APA [Agência Portuguesa do Ambiente] de nenhuma proposta por parte de Espanha”, acrescentou.

Em declarações à agência espanhola EFE, no Dubai, à margem da COP28, Moreno vincou que as transferências de água podem ser “a solução”, ressalvando que “é preciso ter muito cuidado”.

A responsável pela pasta da Agricultura e Água no governo regional da Andaluzia, Carmen Crespo, afirmou que era possível transportar “40 mil metros cúbicos de água potável ou 100 mil metro cúbicos de água em bruto, que têm de passar por dessalinizadora ou ETAP (Estações de Tratamento de Água Potável)”. A ser necessário, estes seriam transportados de barco para os portos de Málaga e Algeciras, no sul da Península Ibérica.

Presidente de empresa do Alqueva diz que barragem foi construída para servir “os nossos interesses”

José Manuel Salema, presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA), explicou em declarações à RTP que o sistema hídrico no Alqueva “foi pensado para servir o nosso território e os nossos interesses, não foi pensado para servir outros.” “É um jogo de soma-nula. A água não ‘estica’. A que for para lá, é a que não fica cá.”, conclui.

Para o presidente regional da Andaluzia, “a dessalinização, a purificação e as transferências de água fazem parte da estratégia que deve ser levada a cabo”. Estas medidas estão contidas no plano “Sequia Plus” do governo autonómo, que visa acrescentar 219 hectómetros cúbicos de água à rede da região.